Togo: Un parc industriel pour Kara

28 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Un accord de coopération économique a été signé la semaine dernière entre le Togo et la Province chinoise de Hebei, ouvrant la voie à la construction d'un parc industriel à Kara, deuxième ville du pays.

La signature a eu lieu entre le ministre de la Promotion de l'investissement, Arthur Lilas Trimua, et Lisha Yan, représentante de la Hebei Enterprise and Culture Association.

Hebei n'est pas un partenaire ordinaire. Située au nord de Pékin, elle est l'une des provinces industrielles les plus puissantes de Chine, premier producteur mondial d'acier, avec un PIB dépassant les 400 milliards de dollars et une population de plus de 74 millions d'habitants.

Elle abrite des géants industriels dans la sidérurgie, la mécanique, le textile et les nouvelles énergies, et dispose d'une expertise reconnue dans le développement de zones économiques spéciales. C'est cette expertise que le Togo entend mettre au service de Kara.

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Le parc industriel est pensé en complémentarité directe avec l'Université de Kara, deuxième université publique. L'idée : capter les talents formés localement, offrir des débouchés concrets aux étudiants et transformer le savoir en emplois qualifiés, une boucle vertueuse entre formation et industrie que peu de villes africaines ont réussi à créer.

Si le projet est concluant, les pouvoirs publics envisagent de le dupliquer dans les autres régions, faisant de Kara un laboratoire de l'industrialisation à grande échelle.

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