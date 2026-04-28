Afrique: Le groupe Ecobank prévoit de lever 500 millions de dollars pour refinancer sa dette

Ecobank Transnational Incorporated(BRVM : ETIT) se prépare à lever 500 millions de dollars par le biais d'une émission de dette subordonnée afin de refinancer une partie de son bilan avant l'échéance réglementaire de juin 2026.

Le prêteur basé à Lomé prévoit d'utiliser le produit de l'émission pour exercer une option d'achat sur environ 350 millions de dollars d'obligations Tier 2 existantes proches de l'échéance. Selon les règles de Bâle III, la valeur réglementaire de ces instruments diminue à mesure qu'ils approchent de l'échéance, ce qui affecte les ratios de fonds propres.

Les actionnaires devraient se réunir le 7 mai pour approuver la transaction. La banque cherche à préserver son ratio de solvabilité, qui se situe actuellement autour de 16,7 %, et à éviter une baisse potentielle d'environ 200 points de base si les obligations ne sont pas refinancées.

Cette décision intervient malgré les bonnes performances du groupe. Ecobank a enregistré un bénéfice avant impôt de 801 millions de dollars en 2025 et un rendement des capitaux propres tangibles de 28 %. Cependant, sa filiale nigériane a enregistré une perte de 31 millions de dollars, reflétant une qualité d'actifs plus faible.

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Les prêts non performants au Nigeria ont dépassé 40 %, ce qui a entraîné des efforts de recapitalisation et a affecté l'allocation des capitaux. Cette situation a limité la capacité du groupe à déployer des capitaux sur d'autres marchés, notamment en Afrique de l'Ouest francophone.

Ecobank a été active sur les marchés de la dette. En 2024, elle a levé 400 millions de dollars par le biais d'un euro-obligation avec un coupon de 10,125 %, puis a rouvert l'émission pour 125 millions de dollars supplémentaires à un rendement de 9,375 %. La banque a également effectué une opération de gestion du passif en 2025, couvrant environ 875 millions de dollars de dette.

Points clés à retenir

L'émission prévue met en évidence la manière dont les banques africaines gèrent leur capital dans des conditions réglementaires et de marché plus strictes. Les instruments de niveau 2 jouent un rôle clé dans l'adéquation des fonds propres, mais leur valeur diminue à mesure qu'ils approchent de l'échéance, ce qui oblige les banques à les refinancer ou à les remplacer. La décision d'Ecobank d'agir avant la date limite reflète une stratégie défensive visant à maintenir la confiance des investisseurs et des ratios de capital stables.

L'opération permettra également de tester l'appétit des investisseurs pour le risque bancaire africain à un moment où les taux d'intérêt mondiaux sont élevés. Les bonnes performances globales de la banque contrastent avec les pressions exercées au Nigeria, son principal marché, où les problèmes de qualité des actifs affectent la rentabilité et l'allocation des capitaux. Cette divergence montre comment les risques spécifiques à un pays peuvent influencer la stratégie financière du groupe.

L'accès aux marchés internationaux de la dette reste essentiel pour les grandes banques africaines, mais les coûts d'emprunt sont plus élevés et plus sensibles au risque perçu. Pour les investisseurs, le résultat de l'émission donnera un signal sur la tarification, la demande et la confiance dans le secteur.