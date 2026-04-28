Afrique: Les bénéfices de Bank of Africa Senegal au premier trimestre augmentent grâce à la reprise de la demande de crédit

Bank of Africa Senegal, le prêteur basé à Dakar au sein du groupe BMCE, a entamé l'année 2026 sur des bases plus solides, en augmentant son bénéfice net d'environ 10 % en glissement annuel au premier trimestre pour atteindre 5,74 milliards de FCFA (10,3 millions de dollars). Ce résultat est le reflet d'une banque qui développe tranquillement son bilan tout en maîtrisant les pertes de crédit.

Le moteur de cette amélioration a été le revenu d'intérêt, qui a grimpé à mesure que la banque investissait plus d'argent dans les prêts. Les dépôts des clients ont augmenté plus rapidement que le portefeuille de prêts au cours du trimestre - une dynamique saine qui donne à la banque la possibilité d'étendre le crédit sans dépendre de financements de gros plus coûteux. Le total des actifs a atteint 805 milliards de FCFA (1,44 milliard de dollars), contre 748 milliards de FCFA (1,34 milliard de dollars) un an plus tôt.

Un élément à surveiller est le revenu des commissions, qui a chuté d'environ 19 % en glissement annuel. Les commissions couvrent les frais sur les transferts, le financement du commerce et les services de compte - et une baisse de cette ampleur, non expliquée dans la déclaration, pourrait indiquer une baisse des volumes transactionnels, une pression concurrentielle sur les frais, ou un cas unique dans la base de l'année précédente. Cela n'a pas empêché le résultat net de s'améliorer, mais c'est un indicateur à suivre au cours des prochains trimestres.

Les engagements de financement hors bilan envers les clients ont bondi de près de deux tiers par rapport à l'année précédente, ce qui indique une réserve plus importante d'approbations de crédit qui n'ont pas encore été transformées en prêts formels. Cela entraîne généralement une croissance du portefeuille de prêts d'un à deux trimestres.

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La direction n'a pas donné d'indications sur l'avenir, mais l'orientation du bilan - augmentation des dépôts, accroissement des engagements conditionnels, stabilité du coût du risque - indique que la banque est en train de prendre de l'élan à l'approche du second semestre de l'année.

Points clés à retenir

Bank of Africa Le Sénégal se situe dans un système bancaire où l'accès financier formel reste inférieur à 20 % de la population, ce qui signifie que la croissance structurelle du crédit n'est pas seulement possible, mais probable pour les années à venir. L'économie sénégalaise est entrée dans une nouvelle phase en 2024 lorsque la production de pétrole et de gaz a commencé à partir des champs offshore de Sangomar et de GTA, des événements qui devraient augmenter le PIB, les recettes publiques et l'activité du secteur privé à moyen terme - ce qui se traduit par une demande de services bancaires pour les entreprises et les particuliers.

La baisse des revenus de commissions est la seule note discordante dans un tableau par ailleurs constructif, et les analystes qui observent les banques de la région de l'UEMOA voudront comprendre si elle reflète quelque chose à l'échelle du secteur - comme un ralentissement des transferts de fonds ou des volumes commerciaux - ou quelque chose de spécifique à l'entreprise. La capacité de la banque à faire croître les dépôts à un rythme plus rapide que les prêts réduit également le risque de financement dans un environnement où la BCEAO a maintenu son taux directeur élevé pour gérer l'inflation, ce qui rend les emprunts de gros coûteux.

Pour un investisseur de détail, la lecture la plus simple des résultats du premier trimestre est que BOA Sénégal se développe prudemment, avec une qualité d'actif qui se maintient et un pipeline de prêts qui s'oriente à la hausse.