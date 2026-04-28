Cote d'Ivoire: Les pertes de NEI-CEDA se réduisent alors que l'augmentation des recettes indique une reprise de la saison

NEI-CEDA(BRVM : NEIC), l'éditeur abidjanais contrôlé par le français Hachette Livre, a encore perdu de l'argent au premier trimestre 2026 - mais l'ampleur de l'amélioration du chiffre d'affaires est plus intéressante que le résultat net. Les ventes ont plus que doublé d'une année sur l'autre, ce qui constitue un revirement par rapport aux fortes baisses qui ont marqué les derniers premiers trimestres.

La perte nette s'est réduite à 168,9 millions de FCFA (301 800 $) contre 189,9 millions de FCFA (339 400 $) il y a un an, une amélioration modeste en termes absolus. Mais l'évolution des recettes - de 48,5 millions de FCFA à 115,1 millions de FCFA (205 700 $) - suggère que le cycle d'achat des livres scolaires du gouvernement, qui représente la majeure partie des activités de NEI-CEDA, pourrait se dérouler plus tôt ou de manière plus cohérente en 2026 qu'en 2025.

Pour les investisseurs dans ce titre, la perte du premier trimestre n'est pas l'essentiel. L'activité de NEI-CEDA est structurellement saisonnière : les éditeurs scolaires d'Afrique de l'Ouest génèrent la majeure partie de leurs revenus au cours des deuxième et troisième trimestres, lorsque les livres scolaires sont commandés, imprimés et distribués avant l'année académique. Une perte au premier trimestre est normale et attendue. Ce qui importe, c'est de savoir si la trajectoire sur l'ensemble de l'année s'améliore.

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À cet égard, les premiers signaux sont prudemment positifs. Les revenus financiers - les intérêts perçus sur les réserves de trésorerie de l'entreprise - ont également fortement augmenté, ce qui suggère que le bilan conserve une certaine stabilité malgré les pertes d'exploitation récurrentes.

L'entreprise n'a pas donné d'indications pour le reste de l'année 2026, mais l'année 2025 s'est soldée par un bénéfice, ce qui prouve que le modèle peut fonctionner lorsque les volumes d'approvisionnement et le calendrier sont alignés.

Points clés à retenir

Le défi structurel de NEI-CEDA est plus profond que les flux de trésorerie saisonniers. La société est le plus grand éditeur d'Afrique subsaharienne francophone, mais elle opère sur un marché où les recettes dépendent fortement d'un seul acheteur - l'État ivoirien - dont les commandes de manuels scolaires sont liées aux cycles budgétaires, aux changements de programmes scolaires et aux priorités politiques qui changent d'une année à l'autre. Cette concentration rend le chiffre d'affaires volatile d'une manière qui n'a pas grand-chose à voir avec la qualité opérationnelle de l'entreprise. L'effondrement du chiffre d'affaires au premier trimestre 2025 - une chute de 54 % par rapport au premier trimestre 2024 - était le résultat direct d'une réduction des commandes de livres par le gouvernement, et non d'une perte de position concurrentielle.

Le rebond au premier trimestre 2026 suggère que ces commandes reviennent, ce qui est la chose la plus importante pour le titre. À plus long terme, le marché africain du livre connaît une croissance rapide - l'UNESCO l'a évalué à 7 milliards de dollars en 2025, bien au-delà des prévisions, avec des projections indiquant 18,5 milliards de dollars dans les années à venir - sous l'effet de l'augmentation des inscriptions scolaires, des progrès de l'alphabétisation et de l'adoption du numérique à un stade précoce. La capacité de NEI-CEDA à saisir cette croissance dépendra de sa capacité à réduire sa dépendance à l'égard des marchés publics et à construire une base de revenus récurrents plus diversifiée. Tant que ce ne sera pas le cas, les résultats du premier trimestre paraîtront toujours plus mauvais qu'ils ne le sont.