Cote d'Ivoire: La baisse des bénéfices de Servair Abidjan masque une performance opérationnelle solide

Servair Abidjan(BRVM : ABJC), la société de restauration aéroportuaire de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et membre du réseau gategroup, a clôturé l'année 2025 avec un bénéfice net de 1,33 milliard de FCFA (2,4 millions de dollars), contre 1,52 milliard de FCFA (2,7 millions de dollars) en 2024 - une baisse de 12% qui masque une performance opérationnelle plus résiliente que ne le suggère le résultat net.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 7% à 13,30 milliards de FCFA (23,8 millions de dollars) contre 12,47 milliards de FCFA (22,3 millions de dollars), grâce à l'augmentation du trafic passagers à Abidjan et à l'entrée de la compagnie dans les contrats de restauration hors aviation. Le résultat d'exploitation est resté à peu près stable à 2,22 milliards de FCFA (3,97 millions de dollars), ce qui suggère que l'entreprise a absorbé des coûts plus élevés - les frais de personnel, les matières premières et les services externes ont tous augmenté - sans perdre sa base d'exploitation.

Ce qui a nui au résultat net, c'est la ligne d'impôt, qui a fortement augmenté, passant de 578 millions de FCFA (1,03 million de dollars) à 848 millions de FCFA (1,52 million de dollars), reflétant un bénéfice avant impôt plus élevé qui a entraîné une charge plus importante. Il s'agit là d'un produit de la réussite plutôt que de la détresse, même si cela a considérablement réduit ce que les actionnaires ont réellement reçu.

Le bilan est plus encourageant. La trésorerie et les équivalents sont passés de 3,43 milliards de FCFA (6,1 millions de dollars) à 4,04 milliards de FCFA (7,2 millions de dollars), inversant ainsi la tendance à l'épuisement des liquidités qui avait conduit la société à terminer l'année 2023 avec plus de 7,7 milliards de FCFA en caisse avant de payer un dividende important. Les dettes fournisseurs ont diminué de 1,25 milliard de FCFA, signe que l'entreprise est en train de résorber son arriéré de fonds de roulement. Aucun dividende n'a été versé en 2025.

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Selon le cadre comptable local de SYSCOHADA, le chiffre d'affaires annuel de 13,29 milliards de FCFA et le bénéfice net de 1,34 milliard de FCFA sont cohérents avec les chiffres IFRS, ce qui confirme que le résultat n'est pas le fruit de différences comptables.

Points clés à retenir

Le résultat 2025 de Servair Abidjan s'inscrit dans une transition structurelle que la compagnie n'a pas choisie : le cadre de la délégation de service public a réinitialisé ses redevances de concession aéroportuaire en avril 2025, réduisant de manière permanente la marge qu'elle perçoit par transaction à Félix Houphouët-Boigny. Ce réajustement est la principale raison pour laquelle les bénéfices du premier trimestre 2026 ont chuté de 35 %, alors que le chiffre d'affaires est resté stable. Les chiffres de l'année 2025 sont antérieurs à l'effet annualisé complet de ce changement, de sorte que le compte de résultat de 2026 subira pour la première fois le poids total de la nouvelle structure tarifaire.

Face à ce vent contraire, deux éléments jouent en faveur de la société. Tout d'abord, Abidjan est une plaque tournante de l'aviation en plein essor - le nombre de passagers augmente, de nouvelles compagnies aériennes ajoutent des liaisons et la position de la Côte d'Ivoire en tant que principale porte d'entrée commerciale de l'Afrique de l'Ouest francophone se renforce. Deuxièmement, la société se diversifie délibérément dans la restauration hors aviation - cantines, restauration maritime et repas institutionnels - un segment qui comporte sa propre dynamique de marge, indépendamment de la réglementation des redevances aéroportuaires.

Le fait que la position de trésorerie de 2025 se soit améliorée alors qu'aucun dividende n'a été versé suggère que la direction conserve le capital, probablement en prévision des investissements d'infrastructure requis dans le cadre du contrat de délégation. Pour les investisseurs, la question clé à l'horizon 2026 n'est pas de savoir si le trafic augmente - ce sera certainement le cas - mais si cette croissance en volume est suffisamment importante et si les revenus non liés à l'aviation sont suffisamment matures pour compenser la compression structurelle des marges due au nouveau régime de redevances.