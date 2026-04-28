Afrique: Le chiffre d'affaires de Servair Abidjan se maintient au premier trimestre, mais les bénéfices sont en baisse

Servair Abidjan, la société de restauration aérienne et de services aéroportuaires de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, a maintenu son chiffre d'affaires à peu près stable au premier trimestre 2026, mais a vu son bénéfice chuter de plus d'un tiers, la combinaison des changements de coûts réglementaires et des perturbations géopolitiques ayant comprimé les marges.

Le chiffre d'affaires a légèrement augmenté de 1,9 % pour atteindre 3,24 milliards de FCFA (5,8 millions de dollars), un gain modeste qui reflète la croissance régulière du trafic aérien à Abidjan et la contribution des nouveaux contrats de restauration hors aviation signés à la fin de l'année dernière. Le bénéfice net est passé de 345,9 millions de FCFA (618 200 $) à 222,6 millions de FCFA (397 800 $), soit une baisse de 35,6 % qui s'explique entièrement par les coûts et non par les volumes.

Deux facteurs sont à l'origine de cette compression des marges. Tout d'abord, les redevances des concessions aéroportuaires ont été redéfinies dans le cadre d'une délégation de service public qui a pris effet en avril 2025, réduisant ainsi ce que la société retient de chaque transaction à l'aéroport. Deuxièmement, les coûts de mise à niveau des infrastructures ont augmenté, Servair ayant investi dans la modernisation de ses installations - des dépenses exigées par le même cadre réglementaire. Aucun de ces coûts n'est temporaire.

Le mois de mars a également été affecté par un ralentissement de l'activité aérienne lié aux tensions au Moyen-Orient, qui a perturbé les horaires de certaines des compagnies aériennes clientes de Servair à Abidjan. La compagnie a indiqué que les nouveaux contrats de cantine signés fin 2025 ont partiellement compensé cet impact.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La compagnie prévoit de nouveaux investissements dans ses opérations pour soutenir la croissance attendue du trafic, ce qui indique que la pression à court terme sur les bénéfices est susceptible de se poursuivre même si les perspectives de volume à long terme restent positives.

Points clés à retenir qui régit le droit de Servair à opérer à l'aéroport - a modifié de façon permanente l'économie de l'entreprise, et les bénéfices de la société ne reviendront pas aux niveaux d'avant 2025 à moins qu'elle n'augmente les volumes ou ne restructure les coûts suffisamment pour compenser.

Les résultats du premier trimestre de Servair Abidjan nous rappellent que les bénéfices des entreprises liées aux aéroports dépendent autant des décisions réglementaires que des volumes de trafic. La remise à zéro des redevances de concession dans le cadre de la délégation de service public - un cadre contractuel

La diversification dans la restauration hors aviation - cantines, restauration maritime et services de restauration à l'extérieur de l'aéroport - est la bonne réponse stratégique à cette contrainte, mais elle ne représente qu'une petite partie des recettes et il faut du temps pour la mettre à l'échelle. Ce qui joue structurellement en faveur de Servair Abidjan, c'est la trajectoire d'Abidjan en tant que plaque tournante de l'aviation en Afrique de l'Ouest : le nombre de passagers a augmenté régulièrement, de nouvelles compagnies aériennes ajoutent des liaisons, et la croissance économique de la Côte d'Ivoire génère une demande de voyages d'affaires et de loisirs. Pour un investisseur, la question est de savoir si le vent arrière du trafic est suffisamment important, et si le développement des activités non aéronautiques est suffisamment rapide, pour absorber la baisse permanente des marges due à la nouvelle structure tarifaire. Les résultats du premier trimestre suggèrent que cet écart n'a pas encore été comblé.