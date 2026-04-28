Cote d'Ivoire: SODE CI propose un dividende de 525 FCFA par action après de bons résultats

La SODECI, société ivoirienne de distribution d'eau et filiale d'Eranove, a terminé l'année 2025 avec sa meilleure performance opérationnelle de ces dernières années, réalisant un bénéfice net de 4,66 milliards de FCFA (8,3 millions de dollars) - en hausse de 31% par rapport aux 3,56 milliards de FCFA (6,4 millions de dollars) en 2024 - grâce à l'augmentation des recettes et à une meilleure maîtrise des coûts.

Les recettes ont augmenté de 10 % pour atteindre 189,4 milliards de FCFA (338,5 millions de dollars), grâce à une augmentation de 6,1 % du nombre de clients, qui est passé à 2,27 millions de connexions, et à une augmentation de 2,6 % de la production d'eau, qui a atteint 388,3 millions de mètres cubes. Le taux de facturation s'est amélioré pour atteindre 85,5 % et le taux de recouvrement a atteint 95,9 %, deux paramètres opérationnels qui déterminent directement la part de l'eau produite qui est effectivement convertie en revenus. Ces deux chiffres ont évolué dans le bon sens.

Le bénéfice d'exploitation - la mesure la plus claire de l'activité sous-jacente avant financement et impôts - a augmenté de 34 % pour atteindre 9,1 milliards de FCFA (16,3 millions de dollars), reflétant à la fois la croissance du chiffre d'affaires et une gestion plus stricte de la base de coûts. L'équivalent de l'EBITDA s'est élevé à 21,8 milliards de FCFA (39 millions de dollars), en hausse de 21%.

Le conseil d'administration a proposé un dividende de 525 FCFA par action, soit une distribution totale de 4,73 milliards de FCFA (8,5 millions de dollars), payable au 30 septembre 2026. Cela représente la quasi-totalité du bénéfice net de l'année - une politique de distribution qui témoigne de la confiance dans la génération de liquidités récurrentes, mais qui laisse peu de réserves pour le réinvestissement.

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La seule mise en garde formulée par la direction concerne les flux de trésorerie : malgré l'amélioration des bénéfices, la position de trésorerie reste sous pression, la SODECI affichant une position de trésorerie nette négative selon les normes IFRS à la fin de l'année. Le bilan a augmenté pour atteindre 472,7 milliards de FCFA (845 millions de dollars), reflétant la poursuite des investissements dans les infrastructures, mais les besoins de financement augmentent parallèlement.

Points clés à retenir

Le résultat de la SODECI pour 2025 est une démonstration de ce qu'est l'effet de levier opérationnel dans une entreprise de services publics : une croissance modeste des revenus, combinée à de meilleurs taux de facturation et de recouvrement et à une discipline en matière de coûts, s'est traduite par une augmentation de 31 % du bénéfice net. L'amélioration du taux de facturation, qui est passé de moins de 85 % à 85,5 % - ce qui signifie qu'une plus grande partie de l'eau produite physiquement est effectivement facturée aux clients - est le type de mesure opérationnelle peu glorieuse qui a un effet direct et considérable sur la rentabilité d'un service public où les coûts d'infrastructure fixes sont en grande partie irrécupérables. De même, un taux de recouvrement de près de 96 % signifie que la société reçoit en fait la quasi-totalité de ce qu'elle facture, ce qui, sur un marché où les entreprises publiques sont souvent confrontées à des créances impayées, constitue un véritable atout concurrentiel et opérationnel.

La tension dans le résultat est la position de trésorerie : La trésorerie nette de la SODECI était négative selon les normes IFRS à la fin de l'année, ce qui signifie que la génération de trésorerie opérationnelle de la société ne couvre pas entièrement ses besoins en capitaux. Ceci est important car la SODECI est sur le point de déployer un nouveau contrat de délégation de service public pour l'eau potable - un processus qui implique généralement la négociation de tarifs actualisés, de normes de service et d'engagements d'investissement avec l'État ivoirien. Le résultat de cette négociation déterminera la trajectoire des revenus de la société pour la prochaine décennie.

Une révision favorable des tarifs résoudrait structurellement la tension de trésorerie ; une révision défavorable obligerait la société à emprunter davantage pour financer l'expansion des infrastructures qu'exige la croissance d'Abidjan. Pour les investisseurs, le dividende de 525 FCFA est un rendement tangible à court terme, mais la négociation du contrat de délégation est l'événement à surveiller.