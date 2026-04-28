Cote d'Ivoire: SODE CI triple son bénéfice d'exploitation grâce à des réductions de coûts, malgré une baisse du chiffre d'affaires

La SODE CI(BRVM : SDCC), la société d'eau d'Abidjan et filiale du Groupe Eranove, a enregistré l'un des résultats les plus remarquables parmi les sociétés cotées à la BRVM au premier trimestre 2026 : le bénéfice net a plus que doublé pour atteindre 1,32 milliard de FCFA (2,4 millions de dollars), contre 604 millions de FCFA (1,1 million de dollars) un an plus tôt, alors que le chiffre d'affaires a baissé.

Cette combinaison - bénéfices en hausse, revenus en baisse - est inhabituelle et raconte une histoire particulière. La direction semble avoir entrepris un important effort de réduction des coûts opérationnels, faisant passer la marge d'exploitation d'environ 2,6 % du chiffre d'affaires au premier trimestre 2025 à environ 6,7 % au premier trimestre 2026. La société a attribué cette amélioration à un meilleur contrôle des charges d'exploitation et n'a pas indiqué que les gains étaient ponctuels.

Le chiffre d'affaires a baissé de 2 % à 40,92 milliards de FCFA (73,1 millions de dollars), une baisse que la société a décrite comme un ralentissement modeste, sans plus de détails. Pour une société de distribution d'eau réglementée, une baisse de 2 % du chiffre d'affaires en un trimestre n'est pas alarmante en soi - elle pourrait refléter le calendrier de facturation, les habitudes de consommation ou les perturbations du réseau. En avril 2026, la SODECI a confirmé publiquement que la construction du métro à Abidjan avait endommagé une importante conduite d'eau, provoquant des ruptures d'approvisionnement dans certaines parties de la ville.

La facture fiscale a bondi, conséquence directe de l'augmentation du bénéfice avant impôt - un effet mécanique qui a absorbé une partie du gain avant d'atteindre le résultat net. Pour l'ensemble de l'année 2025, la société a gagné 4,66 milliards de FCFA (8,3 millions de dollars).

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La direction a déclaré qu'elle s'attendait à maintenir la discipline en matière de coûts jusqu'à la fin de l'année et s'est déclarée confiante quant à ses objectifs pour 2026.

Points clés à retenir

La SODECI est un animal rare parmi les sociétés de services publics africaines : elle est gérée par le secteur privé depuis 1960, elle est certifiée ISO 9001 et elle a l'habitude de verser des dividendes de manière régulière aux investisseurs de la BRVM. Son activité est stable par nature - la distribution de l'eau dans le cadre de contrats d'affermage avec l'Etat ivoirien assure des volumes prévisibles et une protection réglementaire contre la concurrence. L'amélioration des coûts au premier trimestre est significative si elle se maintient, car la marge de la SODECI a toujours été faible par rapport à l'ampleur des infrastructures qu'elle gère. Le risque pour cette marge ne vient pas de la concurrence mais de deux pressions structurelles :

L'expansion urbaine rapide d'Abidjan, qui exerce une pression constante sur les infrastructures d'eau vieillissantes et fait augmenter les coûts de maintenance, et les grands projets de construction - y compris le métro - qui endommagent périodiquement le réseau de distribution. Ces deux facteurs sont susceptibles de s'intensifier au cours des prochaines années avec l'expansion de la ville. Du côté de la demande, cependant, la SODECI dessert aujourd'hui 2 millions de clients dans une ville qui se développe rapidement, et l'accès à l'eau reste en deçà de la couverture universelle dans certaines parties du grand Abidjan - ce qui signifie que les nouveaux raccordements de clients sont un moteur de revenus réel et continu. Pour les investisseurs, le résultat du premier trimestre est le meilleur que la société ait produit depuis plusieurs années sur la base de la marge d'exploitation, et la question est maintenant de savoir s'il s'agit d'une remise à zéro ou d'un résultat trimestriel.