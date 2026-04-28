Cote d'Ivoire: TotalEnergies Côte d'Ivoire augmente son chiffre d'affaires et maintient son bénéfice au premier trimestre

TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire(BRVM : TTLC), le plus grand détaillant de carburant du pays par la taille du réseau, a commencé 2026 conformément aux attentes : le chiffre d'affaires a augmenté, les volumes ont augmenté dans tous les canaux, et le bénéfice est resté à peu près stable - un résultat compétent plutôt qu'un résultat phare.

Le bénéfice net a augmenté de 5,5% pour atteindre 2,33 milliards de FCFA (4,2 millions de dollars), tandis que le chiffre d'affaires a augmenté de 4,3% pour atteindre 154,39 milliards de FCFA (275,9 millions de dollars). La société a déclaré que la croissance était due à l'augmentation des volumes vendus dans presque tous ses canaux de distribution - carburant, GPL, lubrifiants et énergies renouvelables à travers 182 stations. Cette histoire de volume est plus importante que le chiffre d'affaires, car sur un marché des carburants où les prix sont contrôlés, la croissance provient presque toujours du fait que l'on vend plus de produits plutôt que de les facturer plus cher.

Le résultat d'exploitation avant impôts est resté stable d'une année sur l'autre, ce qui indique aux analystes que les augmentations de coûts ont absorbé la majeure partie de l'augmentation des recettes. La légère amélioration du bénéfice net reflète probablement une charge fiscale effective légèrement inférieure plutôt qu'une amélioration structurelle de l'effet de levier opérationnel.

Les documents déposés sont provisoires et n'ont pas encore été examinés par les commissaires aux comptes. La société n'a pas fourni de ventilation des coûts ou des performances sectorielles, ce qui rend impossible une analyse précise des marges à ce stade.

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Ce résultat s'inscrit dans le prolongement d'une année 2025 au cours de laquelle le bénéfice d'exploitation a augmenté de 18 % alors même que le chiffre d'affaires diminuait, ce qui laisse penser que la société s'est engagée dans une phase délibérée de rationalisation des coûts qu'elle s'efforce à présent de maintenir parallèlement à une croissance modeste du volume des ventes.

Points clés à retenir

Le contexte le plus important pour TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire est qu'elle opère sur un marché où c'est le gouvernement, et non la société, qui fixe le prix du carburant à la pompe. Ce simple fait explique pourquoi une société qui possède plus de 182 stations et dont le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à plus de 154 milliards de FCFA (275,9 millions de dollars) réalise des marges bénéficiaires nettes qui sont minces par rapport aux normes internationales du commerce de détail - la marge par litre est plafonnée par la politique, et chaque augmentation des coûts se répercute directement sur le résultat net. Le gouvernement ivoirien a réduit les prix à la pompe en avril 2025 afin d'alléger la pression des consommateurs, ce qui a encore réduit les marges pour l'ensemble de l'année.

Dans ce contexte, la stratégie de la société consistant à investir dans le GPL, les lubrifiants et les énergies renouvelables est rationnelle : ces segments sont moins réglementés, offrent de meilleures marges et sont en pleine croissance car l'urbanisation et l'augmentation des revenus modifient les habitudes de consommation d'énergie. Le marché ivoirien de l'énergie au sens large est également en expansion structurelle - le taux de motorisation augmente, l'économie est en croissance et la Côte d'Ivoire attire des investissements pétroliers et gaziers en amont qui entraînent une demande en aval dans les secteurs de l'industrie et de la logistique. Pour un investisseur particulier, TotalEnergies CI est mieux perçue comme une entreprise d'infrastructure stable et génératrice de dividendes que comme une entreprise à forte croissance : une génération de trésorerie fiable, une hausse limitée des prix, mais une véritable croissance en volume intégrée dans le marché qu'elle dessert.