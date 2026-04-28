Ile Maurice: Le sport comme vecteur de développement des jeunes et de prévention sociale

L'organisation non gouvernementale (ONG) Partaz Enn Sourire, en partenariat avec la Mauritius Football Association (MFA), la municipalité de Port-Louis et CIM Finance, a officiellement lancé, le samedi 25 avril, la Youth Football Initiative au stade St-François Xavier. Cette initiative s'inscrit dans un engagement plus large en faveur du développement des jeunes et de la prévention sociale.

La Youth Football Initiative ne s'est pas limitée à la compétition sportive. Elle comprend des détections de talents et un championnat s'étendant à Rodrigues. Un réseau d'associations et de partenaires locaux a été mis en place pour encourager la participation des jeunes dans ces activités. À Port-Louis, 18 équipes composées de jeunes de moins de 15 ans ont représenté diverses localités, notamment Batterie-Cassée, Ste-Croix, Roche-Bois et La TourKoenig.

Cette tranche d'âge, considérée comme particulièrement vulnérable, a été au coeur du programme. L'objectif était de canaliser l'énergie des jeunes vers le sport, leur permettant de développer leurs talents plutôt que de se tourner vers des activités préjudiciables.

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Le tournoi a pris fin le dimanche. Les équipes finalistes ont reçu des récompenses incluant des coupes, des médailles et des certificats de participation émis par la MFA pour les entraîneurs et les jeunes. Les matchs, d'une durée de 20 minutes (deux périodes de dix minutes), ont favorisé un rythme soutenu et une action continue sur le terrain.

Un impact social positif

Partaz Enn Sourire, fondée en 2022, collabore avec le ministère de l'Éducation et intervient sur plusieurs axes. L'ONG mène des campagnes de sensibilisation contre la drogue, et organise des ateliers sur les compétences de vie et le développement personnel destinés aux jeunes. Elle cible également les adultes en les informant sur leurs droits et promeut les artistes locaux par le biais de fresques murales dans les écoles, utilisant l'art comme vecteur de sensibilisation auprès des jeunes.

Selon la présidente et fondatrice de Partaz Enn Sourire, Vijayetha Jhurry, ce tournoi a créé une dynamique positive en engageant les jeunes dans des activités sportives tout en soutenant leur développement personnel et social. «Ce type de projet renforce le tissu social et constitue une réponse constructive aux défis auxquels les jeunes font face dans leur parcours de vie», a-t-elle souligné.

Cette initiative illustre comment le sport peut servir de catalyseur pour le développement communautaire et la prévention sociale en offrant aux jeunes des opportunités constructives et en les soutenant dans leur croissance personnelle.