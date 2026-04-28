Ile Maurice: Réforme constitutionnelle, Chagos, drogues - Les chantiers du gouvernement Ramgoolam

De la refonte du cadre électoral à la poursuite des négociations sur les Chagos, en passant par la lutte contre les drogues synthétiques et la régulation énergétique, le Conseil des ministres du vendredi 24 avril illustre l'ampleur des chantiers ouverts par le gouvernement de Navin Ramgoolam.

Un geste symbolique sur la citoyenneté électorale

C'est l'un des engagements les plus chargés politiquement que le gouvernement entend désormais traduire en droit. Le projet de loi d'amendement constitutionnel examiné vendredi permettrait à tout candidat de se présenter aux élections générales sans être soumis à la classification communautaire héritée du système électoral actuel. Un second texte, relatif à la création d'une Constitutional Review Commission, viendrait compléter ce dispositif en ouvrant une réflexion plus large sur les droits fondamentaux et la consolidation démocratique.

Les deux projets demeurent toutefois en suspens, dans l'attente des avis de l'Electoral Supervisory Commission et de commissaire électoral, avant leur introduction à l'Assemblée nationale.

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Chagos : Londres confirme, Washington temporise

Le dossier des Chagos continue d'occuper une place centrale dans l'agenda gouvernemental. Le 22 avril, le Premier ministre s'est entretenu par téléphone avec Jonathan Powell, le Security Adviser du Royaume-Uni, qui a réaffirmé l'engagement de Londres à l'égard de l'accord bilatéral. Le même jour, une délégation du Foreign, Commonwealth and Development Office a conduit des discussions à Maurice avec l'Attorney General, Gavin Glover, et des représentants du Bureau du Premier ministre.

Les émissaires ont confirmé qu'un échange de notes actualisé entre Londres et Washington sur la base de Diego Garcia constitue un préalable indispensable au dépôt du projet de loi devant le Parlement britannique. Si les agences américaines compétentes ont approuvé le texte, la signature du président des États-Unis, Donald Trump, n'a pas encore été obtenue, suspendant de fait l'avancée du processus.

Un plan antidrogue sur cinq ans

Le Premier ministre a présidé, le 23 avril, la première réunion de la National Drug Control Commission, à l'occasion de laquelle le Master Plan 2026-2030 a été présenté. La réponse aux drogues synthétiques y occupe une place centrale, avec un appel à renforcer la vigilance dans les zones considérées comme les plus exposées, au premier rang desquelles l'aéroport et le port.

Deux régulations pour discipliner la consommation

À compter du 1er mai et jusqu'au 1er novembre 2026, les établissements non résidentiels raccordés au réseau de la Central Electricity Board seront soumis à des restrictions sur l'utilisation non essentielle de l'électricité - éclairage ornemental, façades illuminées, fontaines décoratives, climatisation en espaces inoccupés. Les services essentiels en sont explicitement exemptés. Parallèlement, les détaillants auront l'obligation d'apposer des identifiants normalisés sur les produits concernés par les mécanismes de contrôle des prix : «SP» pour les articles subventionnés, «MRP» pour ceux soumis à un prix de vente encadré.