Ile Maurice: Le déficit commercial en hausse à Rs 16,5 milliards

28 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivia Edouard

Le déficit enregistré par la balance commerciale en février se monte à Rs 16,5 milliards. C'est ce qu'indiquent les données de Statistics Mauritius. Ce chiffre est en hausse de 18 % par rapport à la même période en 2025, traduisant un alourdissement du déséquilibre des échanges commerciaux.

Le commerce international s'est établi au total à Rs 30,7 milliards contre Rs 30,1 milliards un an plus tôt. Toutefois, cette évolution globale masque des dynamiques contrastées. Les exportations ont reculé pour s'établir à Rs 7,1 milliards contre Rs 8 milliards en février 2025. Elles comprennent, entre autres, des exportations domestiques, évaluées à Rs 3,7 milliards, ainsi que des réexportations, qui atteignent Rs 1,3 milliard.

En parallèle, les importations ont observé une tendance à la hausse pour atteindre Rs 23,6 milliards en février contre Rs 22 milliards à la même période en 2025, représentant une augmentation de 7,2 %. Ces importations ont été dominées notamment par les combustibles minéraux, les lubrifiants et produits connexes, à hauteur de Rs 5,7 milliards, suivis des machines et équipements de transport à Rs 5,5 milliards ainsi que des produits alimentaires et animaux vivants, qui s'élèvent à Rs 5 milliards.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le mois de février, les principales destinations des exportations étaient l'Afrique du Sud, l'Espagne, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et Madagascar. Du côté des importations, les principaux pays fournisseurs étaient la Chine, les Émirats arabes unis, Oman, l'Inde, la France et l'Afrique du Sud.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.