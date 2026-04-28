Ile Maurice: Le déficit commercial en hausse à Rs 16,5 milliards

Le déficit enregistré par la balance commerciale en février se monte à Rs 16,5 milliards. C'est ce qu'indiquent les données de Statistics Mauritius. Ce chiffre est en hausse de 18 % par rapport à la même période en 2025, traduisant un alourdissement du déséquilibre des échanges commerciaux.

Le commerce international s'est établi au total à Rs 30,7 milliards contre Rs 30,1 milliards un an plus tôt. Toutefois, cette évolution globale masque des dynamiques contrastées. Les exportations ont reculé pour s'établir à Rs 7,1 milliards contre Rs 8 milliards en février 2025. Elles comprennent, entre autres, des exportations domestiques, évaluées à Rs 3,7 milliards, ainsi que des réexportations, qui atteignent Rs 1,3 milliard.

En parallèle, les importations ont observé une tendance à la hausse pour atteindre Rs 23,6 milliards en février contre Rs 22 milliards à la même période en 2025, représentant une augmentation de 7,2 %. Ces importations ont été dominées notamment par les combustibles minéraux, les lubrifiants et produits connexes, à hauteur de Rs 5,7 milliards, suivis des machines et équipements de transport à Rs 5,5 milliards ainsi que des produits alimentaires et animaux vivants, qui s'élèvent à Rs 5 milliards.

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Pour le mois de février, les principales destinations des exportations étaient l'Afrique du Sud, l'Espagne, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et Madagascar. Du côté des importations, les principaux pays fournisseurs étaient la Chine, les Émirats arabes unis, Oman, l'Inde, la France et l'Afrique du Sud.