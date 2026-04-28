Ile Maurice: Protocole d'accord signé sur la culture

Mahen Gondeea, ministre des Arts et de la culture, a effectué une visite de deux jours à Rodrigues, les samedi 25 et dimanche 26 avril, durant laquelle il a signé un protocole d'accord avec l'Assemblée régionale de Rodrigues, représentée par la Commission des arts et de la culture.

Cette visite fait suite à celle du commissaire aux arts et à la culture de Rodrigues, Varok Ravina, à Maurice en février 2025. Lors d'une rencontre, Mahen Gondeea avait souligné la nécessité de formaliser la collaboration de longue date entre Maurice et Rodrigues dans les secteurs des arts et de la culture. Selon Varok Ravina, l'objectif est de renforcer et de promouvoir l'industrie créative de Rodrigues. Ce protocole est particulièrement significatif car il comble un vide de huit ans depuis le dernier renouvellement en 2018, période durant laquelle le développement artistique et culturel a stagné.

L'accord tant attendu vise à renforcer la collaboration historique entre Maurice et Rodrigues. En signant ce document, les parties prenantes déclarent une vision commune et un engagement à transmettre un héritage culturel. Le ministre a souligné que ce protocole a pour objectif de mieux reconnaître le travail et les droits des artistes, qui ont souvent été négligés ces dernières années.

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La délégation ministérielle a ensuite participé à une activité avec l'administration centrale avant de visiter La Résidence, un bâtiment historique de Rodrigues, pour observer les travaux de rénovation en cours. Le ministre a exprimé sa satisfaction quant aux efforts déployés pour la rénovation de la Résidence et le développement du Musée de Rodrigues, et a annoncé un soutien pour la deuxième phase de ce projet.

La visite de la délégation mauricienne a également été l'occasion de mieux comprendre l'histoire et la culture de Rodrigues. Les progrès réalisés dans la rénovation ont été soulignés, le travail effectué étant jugé de qualité et conforme aux normes patrimoniales. Les membres de la délégation ont exprimé leur satisfaction quant aux transformations observées à la Résidence et au musée. Des améliorations techniques et des initiatives pour diversifier les langues des expositions ont été notées, avec des contenus en français, Kreol et anglais envisageables pour l'avenir.

Mahen Gondeea a réaffirmé que Rodrigues reste un point focal au niveau national pour le ministère de la Culture et il a déclaré qu'un plan d'action sera bientôt annoncé. Ce cadre est perçu comme un tremplin pour une initiative proactive en matière de culture et d'art à Rodrigues, avec l'espoir d'un développement soutenu et d'une valorisation accrue du patrimoine culturel de l'île.