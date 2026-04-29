Congo-Kinshasa: Un pas de géant vers la ratification du protocole de l'OMS contre le commerce illicite du tabac

Après une attente de treize ans, la République Démocratique du Congo franchit une étape historique dans sa lutte contre le tabagisme. L'Assemblée Nationale a déclaré recevable, le 23 avril dernier, le projet de loi autorisant la ratification du protocole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à éliminer le commerce illicite des produits du tabac. Un blocage de huit ans surmonté

Signé initialement en 2013, le projet de loi avait été officiellement déposé fin 2017 avant de stagner dans les méandres administratifs. Selon l'ONG Initiative Locale pour le Développement Intégré (ILDI), ce retard de huit ans correspondant à seize sessions parlementaires, est le résultat d'interférences, de conflits d'intérêts et d'une certaine inaction politique.

La ratification de ce protocole n'est pas seulement une question de santé publique ; elle revêt des enjeux stratégiques majeurs pour la souveraineté nationale. Sur le plan de la santé, elle devra contribuer à la réduction de la prévalence tabagique et lutte contre les maladies non transmissibles. Sur le plan de l'économie, elle devra aider à la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et accroissement des recettes intérieures pour financer le système de santé.

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Par ailleurs, la ratification contribuera également à la lutte contre la contrebande, les flux financiers illicites et le financement du terrorisme, souvent alimentés par le commerce du tabac.

L'ILDI, organisation de la société civile spécialisée dans la gouvernance économique et la santé publique, a salué cette avancée. « Ce résultat traduit la volonté du gouvernement de renforcer la Couverture Santé Universelle, programme phare de la présidence actuelle », renseigne son communiqué. « Ce premier résultat traduit la volonté actuelle du gouvernement à combattre l'épidémie du tabagisme tout en consolidant la souveraineté nationale ».

Bien que cette recevabilité soit une victoire, le processus n'est pas encore à son terme. L'ILDI appelle toutes les parties prenantes à rester vigilantes afin d'accélérer le parcours législatif jusqu'à la promulgation finale de la loi par le Chef de l'État.

Rappelons que l'Initiative Locale pour le Développement Intégré est une ASBL congolaise oeuvrant dans la promotion de la santé publique, l'éducation et la gouvernance environnementale.