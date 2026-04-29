Afrique: BAL 2026 - Le Club africain de Tunis premier qualifié pour les Final 8

Dakar — Le Club africain de Tunis (Tunisie) est devenu la première équipe à se qualifier pour les Final 8 de la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL) 2026, après une troisième victoire consécutive obtenue mardi face au JCA Kings (Côte d'Ivoire).

Les Tunisiens se sont imposés au terme de la prolongation sur le score de 79 à 74, lors de la troisième journée de la Conférence Sahara.

Avec ce troisième succès en autant de matchs, le Club africain de Tunis décroche ainsi son billet pour les play-offs, prévus à Kigali (Rwanda) du 22 au 31 mai 2026.

Le tournoi final se jouera sous forme de championnat, avec des confrontations directes entre toutes les équipes sur huit journées. Un jour de repos est prévu jeudi dans la phase actuelle.

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Pour sa première participation à la BAL, le Club africain de Tunis vise désormais la première place de la Conférence Sahara. Il évolue dans un groupe relevé composé notamment des Maktown Flyers, d'Al Ahly (vainqueur de l'édition 2021), du FUS Rabat (troisième participation consécutive) et de l'ASC Ville de Dakar, finaliste en 2021.

À l'issue de cette phase de groupes, les quatre premières équipes se qualifieront pour les play-offs de la BAL 2026 à Kigali. Elles rejoindront les équipes déjà qualifiées à l'issue de la Conférence Kalahari. Il s'agit d'Al Ahly de Tripoli (Libye), champion en titre, Petro de Luanda (Angola) et Dar City Basket (Tanzanie) et APR (Rwanda).

Le club sénégalais de l'ASC Ville de Dakar s'est incliné lors de ses deux premières sorties face à Al Ahly d'Égypte (72-76) et au Club Africain de Tunis (79-85). Elle disputera son troisième match contre le FUS Rabat, mercredi à 18h GMT.

La compétition se poursuivra jusqu'au 3 mai.