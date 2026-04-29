Sénégal: Farba Ngom placé sous contrôle judiciaire

28 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le député maire Mouhamadou Ngom dit Farba a obtenu, mardi une liberté provisoire et placé sous contrôle judiciaire, mardi, ont annoncé plusieurs médias.

La Cour suprême, a ordonné sa libération confirmant ainsi l'ordonnance de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de, qui s'était prononcé en janvier dernier en faveur d'une libération provisoire du cadre de l'Alliance pour la République (APR), l'ancien parti au pouvoir.

Ce fidèle de l'ancien président sénégalais Macky Sall (2012-2024) était en détention depuis 14 mois.

Il est poursuivi, entre autres, pour de présumés blanchiment de capitaux dont la valeur est estimée à plus de 125 milliards de Francs CFA.

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