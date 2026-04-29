Ile Maurice: Pavaday libéré sous conditions après plusieurs semaines

Le tribunal de Curepipe a accordé la liberté conditionnelle à Frédéric Pavaday hier, après plusieurs comparutions devant la justice. La cour a fixé une caution de Rs 70 000 ainsi qu'une reconnaissance de dette de Rs 300 000. Parmi les conditions imposées, l'accusé devra également se présenter quotidiennement au poste de police de Terre-Rouge pour le pointage et rester à la disposition des enquêteurs dans le cadre de la suite de l'enquête.

Cette décision intervient après plusieurs semaines de détention policière, durant lesquelles la police avait objecté à sa remise en liberté. Les enquêteurs avaient notamment évoqué la nature sensible des accusations, le nombre de plaignantes ainsi que les risques potentiels d'ingérence avec les témoins. La poursuite avait également soutenu que certaines dépositions restaient à être recueillies et que l'enquête nécessitait davantage de vérifications.

Frédéric Pavaday avait été arrêté à la suite d'une plainte impliquant une mineure. L'affaire avait rapidement pris de l'ampleur après que d'autres dénonciations ont été consignées auprès de la police. Plusieurs accusations provisoires avaient été retenues contre lui, notamment pour ill-treatment of a child, attempt upon chastity, ainsi que des allégations liées à des abus présumés.

Lors de l'audience d'hier, la magistrate a finalement estimé que les conditions proposées étaient suffisantes pour encadrer sa remise en liberté. En plus de la caution et de la reconnaissance de dette, Frédéric Pavaday devra respecter l'obligation de pointage quotidien. Toute violation de ces conditions pourrait entraîner la révocation de sa liberté et son retour immédiat en détention.

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