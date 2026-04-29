Ile Maurice: Pluies, panique, pertubation

Dès les premières heures hier, un sentiment d'inquiétude s'est installé dans de nombreux foyers. Il était à peine 4 heures du matin lorsque les premières averses soutenues, accompagnées d'éclairs et de tonnerre, sont venues perturber la quiétude de la nuit. Très vite, une question s'imposait chez les parents : faut-il envoyer les enfants à l'école ?

À 4h45, la station météorologique de Vacoas a émis un bulletin de veille de fortes pluies. L'information est tombée, mais elle a laissé perplexe. Pour beaucoup, ce communiqué a agi comme un électrochoc. Le mauvais temps était bien là, mais aucune décision claire de fermeture des établissements scolaires n'accompagnait cette alerte. Résultat : confusion et hésitation.

Certains parents ont choisi de garder leurs enfants à la maison. D'autres, contraints par leurs obligations professionnelles, ont opté pour l'envoi à l'école malgré une météo instable. Pendant ce temps, la pluie s'intensifiait. La capitale n'a pas été épargnée : des accumulations d'eau ont été signalées dans certains quartiers, compliquant la circulation. À Lalmatie, une internaute a partagé des vidéos montrant un ciel chargé d'éclairs, confirmant l'intensité de l'activité orageuse.

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Mais c'est à partir de la matinée que la situation a pris une tournure plus tendue. À 9 h 15, le député Ehsan Juman est sorti de son silence et a interpellé publiquement les autorités sur sa page Facebook : «Meteo, what are you guys waiting for?». Un message qui a reflété l'impatience d'une partie de la population face à ce qui est perçu comme un manque de réactivité. Quinze minutes plus tard, la station météorologique a franchi un cap en émettant officiellement un avis de fortes pluies - une annonce tardive qui a alimenté encore davantage la frustration.

Hier matin à Terre-Rouge, automobilistes et piétons ont dû composer avec une chaussée glissante, rendant tout déplacement périlleux.

Dans la foulée, le ministère de l'Éducation a publié un communiqué recommandant que les élèves restent dans les établissements scolaires, jugés plus sûrs. Les parents qui le souhaitaient pouvaient néanmoins récupérer leurs enfants, et les activités extrascolaires ont été annulées. Le ministère de l'Égalité des genres a de son côté annoncé que les crèches resteraient ouvertes, avec la même souplesse pour les parents.

Sur le terrain, les relevés ont fait état de cumuls importants : jusqu'à 82 mm à Belle-Mare, 80 mm à Rose-Belle et 70 mm à Rivière-des-Anguilles. Sur le plateau central, les précipitations ont été plus modérées, entre 15 et 25 mm. À Tyack, la visibilité était fortement réduite. À Surinam, une partie de la route principale a été inondée, compliquant encore davantage la circulation.

Face à la dégradation continue des conditions, le ministère de l'Enseignement supérieur a finalement annoncé l'annulation de tous les cours dans les universités publiques et privées, ainsi que dans les centres de Polytechnics Mauritius. Pour de nombreux usagers, cette matinée s'est apparentée à un véritable parcours du combattant.

En fin d'après-midi, la station météorologique a levé l'avertissement de fortes pluies à 16 h 20, tout en maintenant une veille jusqu'à demain matin à 4 heures en raison de conditions atmosphériques toujours instables.