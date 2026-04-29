Afrique: FITA 2026 - Un Tunisien de Madagascar primé pour son engagement africain

28 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Des prix ont été décernés, mardi, dans le cadre de la 9ème édition de la conférence internationale « Financing Investment and Trade in Africa » (FITA 2026), à cinq projets africains.

Le Tunisien Mohamed Habib Ben Romdhane , président de la Chambre de Commerce Tuniso-Malgache, a reçu le prix « Diaspora ».

Ben Romdhane réside à Madagascar depuis huit ans. Il est actif dans le domaine de l'immobilier et de la construction. Il a fondé la Chambre en 2025, dans le but de jeter des ponts entre la Tunisie et Madagascar.

Il a appelé, à cette occasion, à renforcer la représentation de la Tunisie à Madagascar, où il n'y a pas d'ambassade tunisienne, et les affaires sont traitées par le chargé d'affaires étrangères de la Tunisie en Éthiopie.

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Pour l'investissement en Afrique, Ben Romdhane a exhorté les entreprises et les investisseurs, en particulier les jeunes Tunisiens, à se diriger vers l'Afrique et à ne pas se limiter à certaines destinations comme l'Europe, d'autant plus que les marchés existent et la demande est forte.

Il a avancé que les domaines d'activité prometteurs à Madagascar incluent le tourisme, les industries pharmaceutiques, l'agroalimentaire et les technologies de l'information et de la communication.

Le prix « policy paper » a été attribué au Directeur Exécutif de «Monasteam Alternative Energy », Freddy Bousquet.

Quant au prix « femme africaine de l'année » a été décerné à la pionnière des communications, Salimata Sako, qui a réussi à tracer un parcours distingué alliant innovation, professionnalisme et impact durable.

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