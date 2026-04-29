Ethiopie: Le Premier ministre Abiy souligne les progrès réalisés dans le secteur social et appelle à l'unité pour la construction de la nation

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné les progrès constants réalisés par l'Éthiopie en matière de développement social, tout en appelant à une plus grande unité nationale afin de maintenir cette dynamique et d'atteindre les objectifs à long terme.

S'exprimant lors d'un forum consultatif de haut niveau organisé sur le thème « Le développement social au service de la construction nationale », le Premier ministre a fait remarquer que le pays progressait à un rythme plus rapide que ne le pensent beaucoup, malgré les défis et les contraintes en matière de ressources auxquels il est confronté.

Ce forum, auquel ont participé des hauts fonctionnaires et des parties prenantes, vise à évaluer les étapes clés franchies ces dernières années dans le secteur social éthiopien, y compris les progrès réalisés dans les domaines qui constituent le fondement de la croissance nationale à long terme.

« J'ai assisté et fait part de mes réflexions lors d'un forum consultatif organisé sur le thème "Le développement social au service de la construction nationale", où les principales réalisations du secteur social au cours des dernières années ont été présentées », a déclaré le Premier ministre.

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Le Premier ministre Abiy a souligné que, contrairement aux projets d'infrastructures physiques, le développement du secteur social ne produit pas toujours des résultats immédiats ou visibles.

Il a toutefois insisté sur le fait que ces investissements sont essentiels pour bâtir une nation durable et résiliente.

« Malgré les défis actuels, l'Éthiopie se construit à un rythme effréné, plus rapide que beaucoup ne le pensent. Même avec nos ressources limitées, il n'y a pas un seul secteur social où l'on n'ait pas tenté d'apporter des améliorations », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, le Premier ministre a reconnu qu'il restait encore beaucoup à faire pour traduire les projets en résultats concrets.

Il a appelé les citoyens à participer activement, aux côtés du gouvernement, à la poursuite des efforts de développement national.

« Tout comme une main ne peut applaudir seule, nous devons nous serrer les coudes », a-t-il souligné, appelant à une responsabilité collective pour faire avancer le progrès de l'Éthiopie.