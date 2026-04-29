Ethiopie: Des progrès considérables enregistrés dans le secteur social - Les ministres

Addis Ababa — Au cours des huit dernières années de la période de réforme, l'Éthiopie a enregistré des progrès considérables dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la création d'emplois, de l'autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que de la culture et du sport, ont indiqué les ministres concernés lors du forum consultatif de haut niveau qui se tient actuellement en présence du Premier ministre Abiy Ahmed.

Présentant les avancées réalisées dans le secteur de l'éducation, le ministre de l'Éducation, le professeur Berhanu Nega, a rappelé les défis majeurs auxquels le secteur était confronté avant la réforme. Parmi ceux-ci figuraient la faiblesse des infrastructures et des ressources, les déséquilibres dans les ratios élèves-enseignant et élèves-classe, la pénurie d'enseignants qualifiés, la pertinence limitée des programmes scolaires et les difficultés liées à l'accessibilité des manuels scolaires, ainsi que des problèmes d'inégalité et d'érosion de l'intégrité du secteur.

Il a déclaré que des réformes avaient donc été entreprises sur la base d'évaluations des besoins et des défis, notamment l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes scolaires, la publication et la distribution de manuels scolaires ainsi que l'amélioration de leur accessibilité, la formation des enseignants et des responsables éducatifs, l'extension de l'enseignement préscolaire et les efforts visant à relever le niveau des établissements scolaires.

Les réformes éducatives comprenaient également des changements dans les établissements d'enseignement supérieur, le développement des TIC et de l'éducation numérique, l'amélioration de la préparation et de l'organisation des examens nationaux, ainsi que des mesures visant à renforcer la qualité de l'éducation et de la formation, a ajouté le ministre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En ce qui concerne le secteur de la santé, le ministre de la Santé, le Dr Mekdes Daba, a déclaré que le ministère avait réalisé des progrès majeurs en identifiant les lacunes avant la période de réforme et en révisant la politique de santé existante, vieille de 30 ans.

Elle a déclaré que ces réformes mettaient l'accent sur la prévention, le renforcement du leadership politique, le soutien au développement institutionnel, l'amélioration des infrastructures sanitaires, ainsi que l'élargissement de l'approvisionnement et la gestion des médicaments, des vaccins et des fournitures médicales.

Le Dr Mekdes a également souligné les améliorations apportées au financement de la santé, ainsi que les progrès réalisés en matière de prévention et de lutte contre les épidémies, de soins de santé primaires et d'efforts de formation visant à augmenter le nombre de professionnels de santé.

Elle a en outre cité les initiatives de santé numérique et diverses actions caritatives comme des réalisations majeures.

La ministre a ajouté que l'Éthiopie avait réalisé des progrès notables en matière de diplomatie sanitaire, notamment en étant choisie comme premier pays africain à mener des négociations et des discussions dans de multiples forums internationaux.

Pour sa part, la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergogie Tesfaye, a présenté les réalisations du ministère au cours de la période considérée, indiquant que le secteur avait identifié des lacunes majeures et apporté des solutions rapides.

Parmi les principales réalisations du ministère figurent les efforts visant à protéger les droits des citoyens par le biais de cadres politiques et juridiques, à soutenir les avantages économiques en renforçant les organisations et en reconnaissant les droits et les obligations, ainsi qu'à promouvoir une culture d'aide aux citoyens vulnérables.

« La réforme a eu des retombées concrètes en favorisant la participation économique de plus de 4,3 millions de jeunes et de près de 27 millions de femmes », a déclaré la ministre.

Elle a également souligné les progrès réalisés en matière de participation politique des femmes et des jeunes, ainsi que l'amélioration de l'accès aux services sociaux, notamment l'aide apportée aux citoyens touchés par des catastrophes naturelles ou d'origine humaine, aux personnes sorties de la rue et aux personnes handicapées bénéficiant de services de réadaptation.

La ministre du Travail et des Compétences, Muferihat Kamil, a souligné les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière de développement de la main-d'oeuvre et des compétences, les décrivant comme un effort visant à positionner le pays comme une destination pour la main-d'oeuvre qualifiée et à garantir des opportunités d'emploi.

La période de réforme a permis la création d'opportunités d'emploi pour environ 20 millions de citoyens grâce à des placements professionnels nationaux et internationaux, ainsi qu'à des opportunités de travail que les citoyens peuvent exercer à domicile et lors de leurs déplacements.

Le ministre a attribué ces résultats à des initiatives telles que la mise en place d'institutions entrepreneuriales, le renforcement des partenariats avec des organisations nationales et étrangères, le développement de centres d'excellence, ainsi que la promotion de la numérisation et des systèmes de soutien basés sur les TIC.

Le ministre de la Culture et des Sports, Shewit Shanka, a déclaré que la réforme remédiait à des lacunes antérieures, notamment le manque d'attention accordée aux célébrations publiques, l'absence d'application des systèmes de justice traditionnelle et judiciaire, les problèmes d'inclusion, ainsi que l'utilisation insuffisante des valeurs culturelles pour promouvoir l'unité.

Le gouvernement réformateur a créé une plateforme pour le changement, notamment en reconnaissant et en célébrant 83 festivals, en construisant 36 nouveaux centres culturels, en mettant en place un système de gestion numérique de l'information sur le patrimoine, en mettant en oeuvre une politique culturelle et multilingue, et en ajoutant davantage de patrimoine culturel immatériel reconnu au niveau international.

Elle a également fait état de la construction de bibliothèques et de l'extension des services de lecture, de l'organisation d'associations professionnelles, de l'utilisation de la culture pour le succès diplomatique, et de la construction de 17 636 nouveaux stades.

Le forum consultatif de haut niveau organisé sous le thème « Développement social pour la construction de la nation » a débuté aujourd'hui.