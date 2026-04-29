Afrique: Guterres appelle toutes les parties prenantes à « inverser la tendance » face aux défis du continent

Addis Ababa — Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a exhorté toutes les parties prenantes à travers le monde à s'unir pour mener une action décisive, en lançant l'appel « Ensemble, inversons la tendance pour l'Afrique et notre monde », afin de relever les défis urgents auxquels le continent est confronté.

La douzième session du Forum régional africain sur le développement durable s'est ouverte aujourd'hui à Addis-Abeba, réunissant des ministres africains, des décideurs politiques et des partenaires internationaux.

Dans son message vidéo, le Secrétaire général a souligné que les pays africains sont confrontés à de nombreux obstacles au développement.

Il a déclaré : « Les conflits et le chaos climatique freinent le progrès dans tous les secteurs, et l'Afrique est aujourd'hui confrontée à un déficit annuel de financement du développement pouvant atteindre 1 600 milliards de dollars américains. Cette situation est aggravée par la crise de la dette. »

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Certaines nations imposent des taux d'intérêt pouvant atteindre trois fois les niveaux de référence, ce qui réduit les fonds disponibles pour des investissements essentiels, a ajouté M. Guterres.

Avec optimisme et détermination, il a toutefois déclaré « que nous pouvons inverser la tendance en investissant dans des solutions intégrées où l'énergie propre stimule l'industrie, les infrastructures facilitent le commerce et la technologie crée des emplois ».

Le Secrétaire général a également appelé à renforcer la solidarité mondiale afin de financer le développement et de garantir à l'Afrique la participation la plus forte possible au sein des institutions financières mondiales, en accord avec les réalités de l'économie actuelle.

Il a en outre appelé à des investissements massifs dans l'électrification de l'Afrique et dans la transition juste vers les énergies renouvelables.

« Ensemble, inversons la tendance pour l'Afrique et pour notre monde », a souligné M. Guterres.

Parmi les thèmes qui seront abordés lors de ce forum de haut niveau figure la mobilisation de financements en faveur de la résilience climatique et du développement durable en Afrique, dans le prolongement des conclusions de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement et de la trentième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques.

La douzième session du Forum régional africain sur le développement durable, qui se tient sous le thème « Renverser la tendance : actions transformatrices et coordonnées pour l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063 », s'achèvera le 30 avril 2026.