Afrique: Le directeur de la CEA salue les mesures prises par le pays en faveur du climat et appelle à redoubler d'efforts dans tout le continent

Addis Ababa — Le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), Claver Gatete, a salué le leadership et les mesures climatiques ambitieuses de l'Éthiopie, présentant le pays comme un modèle de développement durable pour l'ensemble de l'Afrique.

S'exprimant lors de la douzième session du Forum régional africain sur le développement durable 2026 à Addis-Abeba, M. Gatete a félicité le gouvernement éthiopien et le Premier ministre Abiy Ahmed pour ce qu'il a qualifié d'initiatives climatiques audacieuses et exemplaires.

Organisé par la CEA en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et d'autres partenaires des Nations Unies, le forum se tient sous le thème : « Renverser la tendance : actions transformatrices et coordonnées pour l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063 ».

M. Gatete s'est dit convaincu que l'Éthiopie était prête à accueillir la COP32, qualifiant cet événement de « moment crucial » pour faire progresser l'action climatique mondiale et la coopération multilatérale.

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Il a souligné que l'Éthiopie était « particulièrement bien placée » pour mener à bien cette tâche, citant ses antécédents en matière de développement durable.

L'initiative « Green Legacy » (Héritage vert) du pays, décrite comme l'un des plus grands programmes de reboisement au monde, en est un exemple phare.

L'Éthiopie a planté plus de 48 milliards de jeunes arbres.

M. Gatete a noté avec surprise que l'Éthiopie produit plus de 95 % de son électricité à partir d'énergies renouvelables, une réussite qui se démarque dans le contexte des crises énergétiques mondiales actuelles.

Cependant, M. Gatete a souligné l'urgence des défis climatiques à travers l'Afrique.

Il a souligné que le changement climatique affectait déjà la sécurité alimentaire, les ressources en eau, les systèmes de santé, les infrastructures et la stabilité économique générale du continent.

« Les questions dont nous discutons cette semaine sont directement liées à la COP32 », a-t-il déclaré, soulignant l'importance de coordonner les efforts alors que les pays approchent de l'échéance de 2030 fixée pour les Objectifs de développement durable et font progresser l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Il a appelé les participants à tirer parti du rôle de premier plan joué par l'Éthiopie en tant qu'hôte de la COP32 pour établir des partenariats solides et accélérer la mise en oeuvre de mesures concrètes en matière de climat et de développement.

La CEA, a-t-il ajouté, travaille en étroite collaboration avec le gouvernement éthiopien et l'ensemble du système des Nations Unies pour garantir le succès d'une COP32 à fort impact.

Alors que l'Éthiopie se prépare à accueillir le sommet mondial en 2027, M. Gatete a conclu que l'Afrique avait là une occasion unique de contribuer à combler le fossé entre les ambitions climatiques et les résultats concrets en matière de développement.