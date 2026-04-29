Ghana: Le pays refuse un accord de santé avec les États-Unis sur fond de tensions autour des données

29 Avril 2026
Radio France Internationale

Après plusieurs mois de négociations, le Ghana dit non à un accord sanitaire avec les États-Unis. En cause : des désaccords persistants sur le partage de données de santé. L'information, révélée mardi 28 avril 2026 par l'agence Reuters, s'appuie sur une source impliquée dans les discussions côté ghanéen. Un nouveau revers pour Washington, qui tente de redéfinir sa stratégie d'aide internationale.

Selon une source proche du dossier citée par Reuters, Washington demandait un accès à certaines données de santé sensibles - une ligne rouge pour Accra. Les discussions, entamées en novembre, se sont tendues puis rompues après une échéance fixée au 24 avril.

Même échec des négociations ailleurs sur le continent. Le Zimbabwe a refusé un accord de plus de 300 millions de dollars, notamment parce qu'il prévoyait un accès immédiat aux données sur les maladies, sans garanties de partage des bénéfices. Au Kenya, c'est la justice qui a suspendu un accord, après une plainte d'une association de consommateurs. Côté Ghana, l'offre américaine s'élevait à 109 millions de dollars sur cinq ans - un montant jugé modeste, surtout comparé aux 2 milliards de dollars proposés à Nairobi.

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Au-delà des montants, c'est surtout la question du contrôle des données qui bloque. Plusieurs États africains cherchent à garder la main sur ces informations sensibles, au nom de leur souveraineté sanitaire. Lundi, l'Africa CDC a mis en place un comité de haut niveau en ce sens. De son côté, Washington pousse ses partenaires à devenir plus autonomes face aux grandes maladies comme le VIH/Sida et le paludisme, dans un contexte de recul de l'aide internationale.

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