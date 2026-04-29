Cote d'Ivoire: E-justice.ci - Le pays accélère la digitalisation de son système judiciaire devant le corps diplomatique

La Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son administration judiciaire. Le mardi 28 avril 2026, un atelier de sensibilisation et de formation consacré à la plateforme numérique e-justice.ci a réuni les représentants diplomatiques accrédités dans le pays, au ministère des Affaires étrangères, à Abidjan-Plateau.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de transformation digitale impulsée par les autorités ivoiriennes, visant à améliorer l'efficacité des services publics et à renforcer la transparence administrative. Représentant le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sansan Kambilé, le directeur de cabinet Kouassi Bernard a salué la forte mobilisation du corps diplomatique. Il a mis en lumière les enjeux majeurs de cette plateforme innovante.

Selon lui, e-justice.ci constitue un levier essentiel pour simplifier les démarches administratives, rapprocher la justice des citoyens et garantir la fiabilité des actes judiciaires. « Cette plateforme permet non seulement de faciliter l'accès aux documents officiels, mais aussi d'assurer leur sécurité et leur authenticité », a-t-il indiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Portée par la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, et mise en oeuvre sous la conduite du Premier ministre Robert Beugré Mambé, cette réforme s'inscrit dans une stratégie globale de digitalisation de l'administration. Désormais, des documents tels que le certificat de nationalité ou le casier judiciaire peuvent être sollicités et délivrés en ligne, réduisant ainsi considérablement les délais et les contraintes liées aux procédures classiques.

L'un des atouts majeurs de la plateforme réside dans son système de vérification instantanée. Les actes générés via e-justice.ci sont authentifiables en temps réel, supprimant ainsi le recours à des validations supplémentaires. Une avancée significative qui contribue à renforcer la confiance des usagers et des partenaires institutionnels.

S'adressant aux diplomates, Kouassi Bernard a insisté sur leur rôle stratégique dans la reconnaissance des documents issus de cette plateforme. Il les a invités à s'approprier pleinement cet outil numérique, gage d'une coopération administrative plus fluide et durable entre les missions diplomatiques et les institutions ivoiriennes.

De son côté, Yéo Nahoua, représentant la ministre des Affaires étrangères, Nialé Kaba, a salué la pertinence de cette réforme structurante. Il a réaffirmé l'engagement de son département à accompagner la mise en oeuvre de la plateforme, notamment dans le cadre des formalités consulaires impliquant des actes judiciaires.

Pour sa part, le coordonnateur des projets digitaux, Seoulou Auger, a procédé à une présentation détaillée du fonctionnement de e-justice.ci, permettant aux participants de mieux appréhender ses différentes fonctionnalités et mécanismes.

À travers cet atelier, la Côte d'Ivoire confirme sa volonté de bâtir une justice moderne, accessible et sécurisée, tout en consolidant ses relations avec le corps diplomatique. Une avancée qui marque un tournant décisif dans la digitalisation du système judiciaire ivoirien.