communiqué de presse

Washington — Les infrastructures de transport jouent un rôle essentiel dans l'économie malgache. Elles soutiennent le commerce intérieur, l'acheminement des produits alimentaires, le tourisme et les exportations.

Cependant, des décennies de sous-investissement, aggravées par la fréquence des cyclones, ont fragilisé plusieurs axes stratégiques du pays. Pour renforcer l'efficacité, la sécurité et la résilience climatique des infrastructures de transport et de logistique le long des principaux corridors économiques, le Groupe de la Banque mondiale a approuvé un financement de 200 millions de dollars en faveur du Projet multimodal de transport et de logistique de Madagascar.

Le projet réhabilitera et renforcera des sections clés de l'emblématique chemin de fer Tananarive-Côte Est, une ligne de 371 kilomètres reliant la capitale au principal port du pays, à Toamasina. Il soutiendra également la construction d'un port sec et d'une plateforme logistique à proximité d'Antananarivo, afin de désengorger le port et de fluidifier la circulation des marchandises entre la côte et l'intérieur du pays.

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Dans les secteurs maritime et fluvial, le projet appuiera la réhabilitation des ports de Majunga, au nord-ouest, et de Tuléar, au sud-ouest, notamment par la remise en état des quais, des infrastructures d'accès et des équipements essentiels. Ces investissements permettront d'assurer un fonctionnement portuaire tout au long de l'année et de renforcer la résilience des installations face aux cyclones. Le projet prévoit également la réouverture et la réhabilitation d'environ 200 kilomètres du canal des Pangalanes, sur la côte est, grâce à des dragages ciblés, à la protection des berges et à l'installation d'aides modernes à la navigation. Il contribuera ainsi à restaurer une voie fluviale essentielle reliant des communautés côtières isolées et à promouvoir un mode de transport résilient face aux changements climatiques.

Dans le secteur aérien, le projet financera des améliorations en matière de sécurité, de sûreté et de résilience climatique dans les aéroports régionaux de Toamasina, Fort-Dauphin et Tuléar. Ces investissements contribueront à maintenir la connectivité intérieure du pays, à soutenir le tourisme et à garantir un accès fiable aux populations, notamment pour les opérations de secours et les interventions en cas de catastrophes.

Au total, le projet devrait bénéficier à environ 3,8 millions de personnes, en améliorant l'accès à des transports plus sûrs, plus fiables et plus résilients. Les communautés et les entreprises situées le long du corridor ferroviaire nord, notamment autour d'Antananarivo, bénéficieront de services de fret plus efficaces et d'une réduction de la congestion. Parallèlement, les populations côtières, commerçants, pêcheurs et acteurs du tourisme, profiteront d'un meilleur accès aux marchés grâce à la modernisation des ports et au rétablissement de la navigation sur le canal. Le transport aérien régional renforcé contribuera également à sécuriser les chaînes d'approvisionnement et à maintenir la connectivité dans des régions particulièrement exposées aux cyclones.

« L'amélioration des transports est une priorité nationale pour Madagascar. La faible connectivité demeure un frein majeur à l'emploi et à la croissance économique. Ce projet ouvrira de nouvelles opportunités, renforcera la cohésion sociale et contribuera à réduire l'isolement des communautés à travers le pays. Nous remercions le Groupe de la Banque mondiale pour son engagement renouvelé dans un secteur crucial pour l'avenir de Madagascar et pour son investissement dans des infrastructures stratégiques qui permettront de mieux relier les marchés et les populations », a déclaré le Dr Hery Ramiarison, ministre de l'Économie et des Finances de Madagascar.

Le projet met également l'accent sur le renforcement des capacités des institutions en charge de la gestion des infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, ainsi que sur l'amélioration de la supervision en matière de sécurité et la modernisation de la gouvernance du secteur. Ces réformes sont essentielles pour améliorer la qualité des services, assurer la durabilité des investissements à long terme et favoriser une participation accrue du secteur privé, en particulier dans les services ferroviaires et logistiques.

« Les Malagasy méritent un système de transport qui fonctionne pour eux, et non un système qui cède à chaque cyclone ou inondation », a déclaré Atou Seck, Représentant du Groupe de la Banque mondiale à Madagascar. « Ce projet vise à construire un avenir plus durable : un pays mieux connecté, où un agriculteur du sud, un pêcheur de la côte est ou un entrepreneur d'Antananarivo peut compter sur des infrastructures opérationnelles tout au long de l'année. En réhabilitant conjointement les chemins de fer, les ports, les voies navigables et les aéroports, nous aidons Madagascar à réduire les coûts de transport, à protéger des chaînes d'approvisionnement vitales et à garantir la continuité des échanges pour les populations et les entreprises, même face aux chocs climatiques. »

Le projet multimodal de transport et de logistique vient compléter les investissements en cours du Groupe de la Banque mondiale dans le réseau routier de Madagascar, notamment à travers le Projet de durabilité du secteur routier et le Projet Connecter Madagascar pour une croissance inclusive, qui visent à réhabiliter et moderniser des routes nationales et régionales stratégiques. Ensemble, ces opérations portent l'appui total du Groupe de la Banque mondiale aux infrastructures de transport à Madagascar à 1,1 milliard de dollars et traduisent une approche intégrée visant à renforcer durablement le système de transport du pays -- des routes aux chemins de fer, en passant par les ports, les voies navigables et les aéroports.

Le projet multimodal de transport et de logistique bénéficiera également d'un cofinancement de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB).

Contacts:

In Madagascar: Dia Styvanley, +261 34 78 254 44, dstyvanley@worldbank.org

In Washington: Daniella van Leggelo-Padilla, +1 (202) 473-4989, dvanleggelo@worldbank.org