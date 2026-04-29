Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 29 avril 2026

revue de presse

Sénégal : Réforme du Code électoral - L'Assemblée nationale revoit les règles d'inéligibilité après un vote largement majoritaire

Réunis en séance plénière ce mardi 28 avril, les députés de l’Assemblée nationale ont adopté, à une large majorité, la proposition de loi n°11/2026 modifiant certaines dispositions du Code électoral.

Le texte, porté par le groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes, a été approuvé par 128 voix contre 11, avec deux abstentions, à l’issue de plusieurs heures de débats.

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Au cœur de cette réforme figure la réécriture des articles L.29 et L.30 de la loi n°2021-35 du 23 juillet 2021. L’objectif est de clarifier et d’encadrer davantage les conditions d’inscription sur les listes électorales, tout en harmonisant la durée des sanctions liées à l’inéligibilité. (Source allAfrica)

Mali : "La situation est sous contrôle" affirme le président de la transition

Après plusieurs jours de silence, le général Assimi Goïta, président de la transition au Mali est réapparu publiquement ce mardi. Le chef du régime militaire a insisté sur le fait que la situation dans son pays était « sous contrôle » lors de sa première allocution publique.

Les djihadistes et les séparatistes touaregs sont toujours positionnés dans le nord du Mali, trois jours après avoir lancé une vague d'attaques, dans ce que le chef de la junte, Assimi Goita, a reconnu être une situation "d'une extrême gravité".

Assimi Goita n'avait fait aucune apparition publique ni déclaré quoi que ce soit pendant trois jours, alimentant les doutes quant à sa capacité à se maintenir au pouvoir, mais mardi soir — quelques heures après les menaces des djihadistes de bloquer la capitale Bamako — il a prononcé un discours à la nation sur la télévision d'État. (Source Africanews)

Verdict historique pour l’attentat de Kafolo en Côte d’Ivoire

Le tribunal criminel d’Abidjan a rendu son délibéré ce lundi 27 avril 2026 concernant l’attentat terroriste de Kafolo survenu en juin 2020. Un verdict qui marque dans la lutte contre le djihadisme en Côte d’Ivoire.

Le palais de justice du Plateau était placé sous haute surveillance ce début de semaine. Après des mois d’audiences intenses, le juge a tranché dans l’affaire du massacre de Kafolo, l’une des attaques les plus meurtrières qu’ait connues l’armée ivoirienne.

Pour comprendre la portée de ce jugement, il faut remonter à la nuit du 10 au 11 juin 2020. Aux alentours de 3 heures du matin, une soixantaine de terroristes lourdement armés avaient pris pour cible un poste mixte (armée et gendarmerie) à Kafolo, localité située à la frontière nord avec le Burkina Faso. Le bilan officiel fut tragique : 14 soldats ivoiriens tombés au champ d’honneur et six blessés. Cette attaque avait été attribuée au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM). (Source Afrik.com)

Le Ghana rejette des demandes américaines d’accès à des données personnelles et stoppe un accord d’aide

Le Ghana a mis fin aux négociations avec les États-Unis sur un accord d’aide pluriannuel de 109 millions de dollars après des demandes américaines d’accès à des données personnelles de citoyens ghanéens, selon une source proche du gouvernement.

Le Ghana a mis fin aux négociations en vue d'un accord d'aide pluriannuel avec les États-Unis après que Washington a exigé l'accès aux données personnelles de ses citoyens, a indiqué à l'AFP une source proche du gouvernement de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

"L'accord est mort", a déclaré la source, en précisant que l'équipe de négociation ghanéenne comprenait des responsables de la santé, ce qui laisse penser que ce secteur était concerné. (Source Africa Radio)

Visit Rwanda, en demi-finales de la Ligue des champions, la marque comme douzième homme

La marque, qui décore stades et maillots de plusieurs équipes européennes, incarne la stratégie de soft power à l’international du président Paul Kagame. Un sponsoring critiqué, tandis que Kigali participe activement à la guerre dans l’est de la RDC aux côtés des rebelles du M23.

Les demi-finales de la Ligue des champions ne sont pas terminées, mais le tournoi phare du football européen a déjà un vainqueur, et il est africain. Alors que le Paris Saint-Germain (PSG) affrontait, mardi 28 avril au soir, le Bayern Munich, champion d’Allemagne, et que l’Atlético de Madrid se mesure, mercredi, aux Anglais d’Arsenal, le Rwanda réussit un coup marketing inédit.

Le petit pays d’Afrique de l’Est sponsorise, avec son slogan « Visit Rwanda », les quatre demi-finalistes de cette compétition, dont le grand vainqueur sera connu à l’issue de la finale, le 30 mai à Budapest. Ses logos seront partout, dans les stades et sur les maillots des joueurs. (Source Le Monde Afrique)

La SADC accélère l’intégration régionale, Kinshasa sous pression pour harmoniser ses politiques

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a officiellement lancé, lundi à Kinshasa, le processus d’alignement des politiques nationales de la République démocratique du Congo sur l’agenda d’intégration régionale. Une étape clé, consécutive à l’adhésion de la RDC à plusieurs protocoles majeurs de l’organisation, notamment dans les domaines du commerce, des services, des transports et des communications.

Ces consultations de haut niveau, ouvertes par le ministre de l’Intégration régionale, Floribert Anzuluni Isiloketshi, visent à rendre effective la participation congolaise à la Zone de libre-échange (ZLE) de la SADC. L’enjeu est concret : mettre fin au décalage entre les engagements régionaux souscrits et leur traduction dans les textes et pratiques nationales. Sans cet alignement, les avantages de la libéralisation des échanges, des services et des transports resteraient lettre morte. (Source Africapresse)

Tunisie : La ministre de l’Énergie limogée sur fond de polémique sur les centrales solaires

Fatma Thabet Chiboub a été évincée après les vives critiques contre les projets de loi régulant l’octroi de concessions à des sociétés étrangères, principalement pour l’installation de centrales solaires. Un député a fustigé « une colonisation énergétique ».

La ministre tunisienne de l’Énergie et de l’Industrie, Fatma Thabet Chiboub, a été limogée mardi 28 avril sur instruction du président Kaïs Saïed, le jour de l’examen au Parlement de projets de loi contestés favorisant l’octroi de concessions à des firmes étrangères dans les énergies renouvelables.

Cette éviction, annoncée par la présidence de la République dans un communiqué dépourvu d’explications, intervient après de vives critiques de syndicalistes et de parlementaires envers cinq projets de lois approuvés par le gouvernement, régulant l’octroi de concessions à des sociétés étrangères principalement pour l’installation de centrales solaires. (Source Jeune Afrique)

Golfe de Guinée : La bataille invisible pour le contrôle des routes maritimes africaines

La tenue à Paris, en France, de la première réunion plénière 2026 du groupe G7++ des amis du golfe de Guinée consacre une réalité stratégique souvent sous-estimée : ce golfe est devenu l’un des épicentres de la sécurité maritime mondiale.

Sous la co-présidence du Gabon et de la France, le forum hybride révèle à la fois une convergence d’intérêts et une compétition silencieuse autour du contrôle des flux maritimes africains.

De l’Angola au Sénégal, le golfe de Guinée concentre des vulnérabilités structurelles. Piraterie, pêche illégale, trafic de stupéfiants et migrations clandestines s’y superposent, transformant cet espace en zone grise de la mondialisation. La montée en puissance du trafic maritime – liée notamment à la reconfiguration des routes commerciales mondiales – renforce encore son importance. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Violences, arrestations et détentions : La situation demeure inquiétante au Gabon, selon des experts de l’ONU

La 84e session du Comité des Nations unies contre la torture s'achève vendredi 1er mai en Suisse. Parmi les pays dont la situation a été examinée lors de cette session, il y a le Gabon.

À cette occasion, l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) a publié avec des ONG nationales un rapport sur la situation dans les prisons du pays, ainsi que sur les violences commises par les services de sécurité, les arrestations arbitraires et détentions hors procédure.

Des pratiques qui perdurent malgré le changement de régime en août 2023. Devant le comité, les experts onusiens ont partagé plusieurs points d'inquiétude, et le gouvernement s'est dit engagé à poursuivre ses efforts. (Source RFI)

Vagues de chaleur : Un nouveau rapport alerte sur les risques pour la sécurité alimentaire mondiale

Les contraintes liées au changement climatique vont croissant sur les systèmes alimentaires mondiaux. Entre hausse des températures et phénomènes climatiques récurrents, les défis s’accumulent pour l'ensemble des chaînes de valeur.

Les vagues de chaleur extrême se présentent comme une menace de moins en moins négligeable sur les systèmes alimentaires mondiaux. C’est ce qu’estime un rapport conjoint publié le mercredi 22 avril par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

A travers le monde, les vagues de chaleur plus fréquentes, plus longues et plus intenses, s’accompagnent souvent de sécheresses prolongées conduisant à une pression croissante sur la production végétale et animale, ainsi que sur les communautés rurales et les économies nationales qui en dépendent. (Source Agence ecofin)