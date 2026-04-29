Gabon: Le Président de la République reçoit en audience le Maire de Libreville nouvellement élu et ses adjoints

Libreville, le 28 avril 2026 Le Président de la République Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA a accordé une audience au nouveau Maire de Libreville et à son équipe municipale, marquant le lancement d'une nouvelle dynamique de gouvernance locale fondée sur les résultats, la rigueur et la performance.

A cette occasion, le Chef de l'Etat a fixé un cap clair à travers une feuille de route structurée, axée sur des priorités immédiates à savoir l'assainissement de la capitale, le renforcement de la collecte des déchets, la lutte contre les dépôts anarchiques et l'amélioration durable du cadre de vie des populations.

Le Président de la République a également érigé la digitalisation en levier stratégique de transformation, avec pour objectifs la modernisation des services municipaux, la dématérialisation des procédures et le renforcement de la transparence dans la gestion publique. Réaffirmant l'impératif d'efficacité, le Chef de l'État a appelé l'exécutif municipal à faire preuve de discipline, de responsabilité et d'une présence soutenue sur le terrain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné que le temps de l'action doit désormais primer sur celui des intentions. Cette audience consacre l'ouverture d'une phase nouvelle pour Libreville, tournée vers une transformation rapide et durable, avec pour ambition de hisser la capitale au rang de ville moderne, fonctionnelle et exemplaire, vitrine du renouveau national.