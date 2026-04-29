Gabon: Sécurité au travail - Comilog mise sur le leadership collectif

À l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité, Comilog a organisé une série d'activités visant à renforcer la culture de prévention au sein de ses équipes. Placée sous le thème évocateur « Tous leaders en matière de sécurité », cette édition met en lumière l'importance de l'engagement individuel et collectif pour garantir un environnement de travail sûr.

À travers cette initiative, l'entreprise réaffirme sa conviction que la sécurité ne relève pas uniquement des responsables ou des spécialistes, mais qu'elle est l'affaire de tous. Chaque collaborateur, à son niveau, est appelé à adopter des comportements responsables, à signaler les situations à risque et à contribuer activement à la prévention des accidents.

La journée a été marquée par des ateliers de sensibilisation, des démonstrations pratiques, ainsi que des échanges entre les équipes et les experts en sécurité. Ces activités ont permis de rappeler les bonnes pratiques, mais aussi de partager des retours d'expérience concrets, renforçant ainsi la vigilance de chacun.

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Prenant la parole lors de cette journée, le directeur, Arthur Gomez Habre, a insisté sur le rôle central de chaque employé dans la construction d'un environnement de travail sécurisé. « La sécurité est une responsabilité partagée. Être leader en matière de sécurité, ce n'est pas seulement diriger, c'est surtout agir au quotidien, faire preuve de vigilance et encourager les autres à adopter les bons comportements », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé l'engagement de Comilog à poursuivre ses efforts pour atteindre l'objectif « zéro accident », en misant sur la formation, la sensibilisation continue et l'implication de tous les collaborateurs. En plaçant chaque employé au cœur de sa stratégie, Comilog entend consolider une culture de sécurité durable, où chacun devient acteur et ambassadeur des bonnes pratiques. Une approche qui, au-delà de la conformité, vise à protéger la vie et le bien-être de tous.