Afrique: Le message de Marco Rubio

Le Togo a célébré le 27 avril le 66e anniversaire de son indépendance. A cette occasion le secrétaire d'Etat US, Marco Rubio, a indiqué que les Etats Unis appréciaient particulièrement le leadership du Togo en tant que médiateur de l'Union africaine pour le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo ».

Au-delà de la diplomatie, le message américain réaffirme la volonté de Washington de « travailler ensemble avec le Togo pour promouvoir la croissance économique et la stabilité régionale ». Les domaines de coopération sont nombreux : santé, gouvernance, commerce, éducation et sécurité maritime.

Sur ce dernier volet, la marine nationale togolaise bénéficie régulièrement de formations dispensées par les garde-côtes américains, notamment dans le cadre de l'exercice maritime Obangame Express, un exercice multilatéral annuel destiné à renforcer la sécurité dans le golfe de Guinée.

« Les États-Unis valorisent le partenariat de longue date que nous partageons avec le Togo, fondé sur notre engagement mutuel envers la paix et la prospérité », a conclu Marco Rubio.