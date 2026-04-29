Congo-Brazzaville: Ministère de la Culture - Lydie Pongault passe le témoin à Jean Claude Gakosso

La passation de service entre la ministre sortante de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Marie France Lydie Pongault, et Jean Claude Gakosso, ministre entrant, s'est déroulée, le 27 avril, dans une atmosphère de convivialité, rythmée par des sons des groupes traditionnels et de la distance des sapeurs de Brazzaville.

Installé dans ses fonctions par le conseiller du président de la République, chef du département de la Culture , des arts et du tourisme, André Patient Bokiba, le nouveau ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine national et de l'Industrie touristique, Jean Claude Gakosso, a pris l'engagement de poursuivre l'œuvre gouvernementale sur la redynamisation de la vie culturelle, la sauvegarde et la promotion du patrimoine touristique.

« Nous allons travailler avec abnégation dans la poursuite du travail qui a été fait pendant dix ans par madame la ministre que je salue très chaleureusement. Cette fois-ci , il y a la combinaison des énergies dont ces énergies juvéniles du ministre délégué, Prince Bertrand Bahamboula. Nous allons travailler la main dans la main dans le sens indiqué par le président de la République pour le bien commun, pour le bien de la multitude », a indiqué le ministre Jean Claude Gakosso tout en félicitant la ministre Lydie Pongault pour le travail abattu.

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Remettant à son successeur les dossiers en cours, la ministre Lydie Pongault a remercié le président de la République et le Premier ministre pour la confiance durant ses années passée à la tête dudit ministère. Elle a félicité, par ailleurs, la nomination de son homologue à ce poste en lui souhaitant plein succès dans la poursuite de l'action gouvernementale dans ce secteur.

La cérémonie de passation de service a connu la participation de Philippe Kanga , conseiller du Premier ministre, chef de département culture, arts, sports, loisirs et éducation physique, et de Ange Bango, directeur juridique au secrétariat général du gouvernement.

Rappelons que Jean Claude Gakosso révient à la tête de ce ministère qu'il a dejà geré de 2002 à 2015.