Sénégal: Modification du Code électoral - Le ministre de l'Intérieur juge le texte 'très positif'

28 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement considère la proposition de loi de réforme du Code électoral soumise mardi à l'Assemblée nationale comme un texte "évolutif et positif", qui s'inscrit dans une dynamique de consolidation de la démocratie sénégalaise, a indiqué le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé.

"Sur le plan du fond, le gouvernement n'a pas d'objection particulière, estimant que c'est une loi qui est très évolutive, c'est une loi qui est très positive", a-t-il déclaré devant les députés en séance plénière pour examiner la proposition de loi modifiant la loi n° 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral modifiée.

Selon ses auteurs, ce texte vise notamment à "réaménager et clarifier" les conditions d'inscription sur les listes électorales. Il vise la révision des articles L.29 et L.30, visant à limiter la déchéance du droit de vote et d'éligibilité liée à des condamnations pénales antérieures.

Le ministre affirme que la position du gouvernement sur ce projet de loi "a été exprimée au plus haut niveau", notamment par le président de la République.

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Sur le plan de la forme, Mouhamadou Bamba Cissé a soutenu que le texte respecte les exigences légales en vigueur.

Selon lui, le dispositif envisagé vise à permettre à tous les Sénégalais ne faisant pas l'objet de sanctions liées à la gestion publique de participer pleinement au processus démocratique.

"C'est une loi qui permet effectivement au pays d'avancer", a-t-il déclaré, soulignant la volonté des autorités de renforcer le système électoral en le rendant plus inclusif.

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