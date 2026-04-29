Mali: Africa Corps empêtré dans la guerre des images après sa défaite à Kidal

Depuis les attaques menées par les jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) et les rebelles du Front de libération de l'Azawad (FLA), Africa Corps publie de nombreuses vidéos de combats sur les réseaux sociaux. Cette communication agressive vise à faire taire les critiques alors que les soldats russes sont accusés de trahison dans la ville stratégique de Kidal.

Frappes aériennes, tirs filmés depuis un hélicoptère, caméra embarquée sur des soldats : Africa Corps est très actif sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Les soldats russes veulent montrer à l'opinion publique malienne et internationale qu'ils ont pris part aux combats survenus au Mali samedi 25 et dimanche 26 avril 2026. Les vidéos qu'ils diffusent sont volontairement assez impressionnantes.

On y voit des soldats tirer aux fusils d'assaut, à l'arme lourde, ou encore au mortier. Du matériel lourd est également visible avec des véhicules blindés MRAP Spartak, ainsi que des véhicules de combat d'infanterie russes BMP-2 et BMP-3 engagés dans les affrontements.

Le montage dynamique des différentes séquences reprend parfois les codes des jeux vidéo. Certains de ces clips ont été partagés par le ministère russe des Affaires étrangères, puis par l'ambassade de Russie au Mali.

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Sauver la face

Habituellement peu actif sur ses réseaux sociaux officiels, Africa Corps semble avoir revu en urgence sa stratégie de communication. Ce réajustement intervient après la publication de plusieurs vidéos de la part des rebelles du FLA et des jihadistes du Jnim qui ont notamment capturé Kidal. Après trois ans de présence russe et malienne, cette localité stratégique du nord du Mali est tombée en quarante-huit heures.

Cette défaite, ainsi que les différentes vidéos montrant les soldats russes quittant Kidal, sous les cris de joie des combattants du FLA et du Jnim, constituent un véritable coup dur pour la réputation d'Africa Corps au Mali, et plus largement au Sahel.

Dans les rangs maliens, certains accusent les Russes de trahison à Kidal. Pour sauver la face, Africa Corps est donc passé en mode communication de crise. En trois jours, l'unité a publié plus d'une vingtaine de vidéos de combats sur ses réseaux sociaux.

Le pouvoir de l'image, à double tranchant

Fait notoire, aucun de ces contenus ne montre des militaires maliens en train de combattre. De plus, sur plusieurs vidéos, on ne sait pas sur quoi tirent concrètement les soldats russes.

Une caméra embarquée montre même l'un d'entre eux oubliant de désactiver sa sécurité avant de tirer, ou même éjecter involontairement son chargeur. Tous ces éléments poussent à croire que cette communication égocentrée risque de voir son pouvoir de persuasion relativement limité.