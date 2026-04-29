Mali: Après les attaques, Assimi Goïta fait une apparition publique et tente de reprendre la main

Invisible depuis samedi 25 avril, jour des premières attaques contre plusieurs localités du Mali, le chef de la junte, le général Assimi Goïta, est donc réapparu ce mardi 28 avril. La situation reste tendue au Mali, après les attaques coordonnées, les 25 et 26 avril, des jihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim) et du Front de libération de l'Azawad (FLA), contre plusieurs villes. Lors de ces attaques, le ministre de la Défense Sadio Camara a été tué et les forces rebelles ont pris le contrôle de Kidal.

Le général Assimi Goïta tente de reprendre la main. Il a probablement manqué à ses troupes pendant les quatre derniers jours. Invisible ou jouant à l'invisible, son absence a suscité de nombreux commentaires, généralement négatifs. Et ce mardi, il a effectivement rencontré à Bamako l'ambassadeur russe dans la capitale malienne. La Russie, partenaire stratégique du Mali, dont les forces ont abandonné l'armée malienne sur le terrain face à l'avancée des rebelles.

Assimi Goïta s'est également rendu dans un hôpital de la capitale pour réconforter les militaires blessés au combat. Il n'a pas parlé, pas un seul mot. On attend sa première intervention depuis les événements.

Nouveau blocus autour de Bamako

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Cette réapparition du général Assimi Goïta intervient au moment où les jihadistes annoncent un nouveau blocus autour de Bamako. Le premier blocus avait fait très mal, celui-ci se veut encore plus dur. Les jihadistes affiliés à al-Qaïda veulent contrôler les entrées et les sorties de la capitale, entrées et sorties des biens et des personnes.

Première conséquence : un déploiement important des troupes régulières qui devaient se rendre sur d'autres terrains. Un déploiement donc à la périphérie pour faire face à la situation. Combattre les jihadistes au sud et les rebelles au nord serait probablement laborieux.