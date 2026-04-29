Afrique: Tournoi olympique féminin Los Angeles 2028 - Tirage au sort des qualifications mercredi au Caire à 12h GMT

29 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que le tirage au sort de la phase qualificative du Tournoi olympique de football féminin de Los Angeles 2028 se tiendra mercredi au siège de l'institution au Caire.

L'événement aura lieu à 15h, heure locale (12h GMT), et sera retransmis en direct sur CAF TV, la chaîne YouTube officielle de la CAF, précise l'instance dans un communiqué.

Le Sénégal et Trente-quatre autres sélections nationales seront engagées dans cette campagne qualificative.

Selon la CAF, la compétition qualificative se déroulera en cinq tours. À l'issue de ce parcours, les deux sélections finalistes décrocheront leur qualification pour représenter la zone Afrique au Tournoi olympique de football féminin de Los Angeles 2028, prévu du 11 au 29 juillet 2028.

Voici les 35 équipes engagées dans la phase qualificative du tournoi olympique de football féminin

Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Namibie, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Tunisie, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud.

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