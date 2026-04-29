Cote d'Ivoire: Discours de haine - Journalistes, professionnels de médias et forces de sécurité se forment à Abidjan

Les journalistes, professionnels de médias et forces de sécurité se sont mobilisé pour anticiper sur les effets destructeurs des discours de haine en ligne à Abidjan. C'est dans le cadre d'une formation dédiée à l'analyse de ces contenus qui s'est ouverte ce 27 avril 2026, avec le soutien de la Coalition islamique militaire contre le terrorisme. Placée sous le thème : "Analyse du discours extrémiste et du discours de haine dans les médias numériques", cette formation vise à doter les participants d'outils les rendant capables d'identifier, d'analyser et de neutraliser les contenus haineux diffusés sur les réseaux sociaux.

Sultan Ben Abdoul Aziz Al-Saqr, directeur général des médias et de la communication de la coalition, a insisté sur l'impératif de promouvoir un discours médiatique responsable. L'ambition est sans équivoque : opposer une riposte structurée à la propagande extrémiste. Pour le Représentant du chef d'état-major général des armées, Basile Niamkey, il a salué cette initiative. Il a averti que les contenus haineux se diffusent très vite et peuvent fragiliser la cohésion sociale et la stabilité démocratique.

La session, prévue sur quatre jours, comprend 14 modules axés sur l'analyse des contenus haineux, l'usage d'outils de vérification numérique (OSINT), l'étude des images et vidéos, ainsi que l'identification des réseaux et campagnes de désinformation.

Créée en 2015, la coalition regroupe plusieurs États autour d'un objectif commun : coordonner les efforts de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes.

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