Cote d'Ivoire: San Pedro /Fespac - L'édition 2026 davantage axée sur la détection des talents dès le préscolaire

Après la première en 2025, le Fespac (Festival préscolaire des arts et cultures) a tenu sa deuxième édition le 22 avril dernier au centre culturel municipal de la ville, en présence d'un représentant de la préfecture de région. Placé sous l'égide de la Direction régionale de la Culture et de la Francophonie et sous la présidence de la direction régionale de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, le festival se veut un cadre d'expression et de compétition pour les établissements préscolaires et primaires de la localité.

Plusieurs disciplines artistiques et éducatives étaient au programme, notamment le théâtre, le grand journal, le collage, le slam, ainsi que des présentations sur la Côte d'Ivoire axées sur des messages de paix.

Selon Konan Amenan Isabelle, le Fespac ambitionne de devenir pour le préscolaire ce que le Fenacmis est pour les élèves du primaire et du secondaire : une plateforme nationale de valorisation des talents. À terme, les promotrices souhaitent faire de ce rendez-vous un pôle d'attraction majeur pour la petite enfance en Côte d'Ivoire, voire au-delà des frontières nationales.

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Une initiative soutenue par la mairie de San Pedro, la délégation régionale du Conseil du Café-Cacao et l'ONG « Gôlô Yô Nou Village ». L'évolution notable, c'est que contrairement à la première édition limitée à trois écoles de l'Iepp zone industrielle, l'édition 2026 a enregistré la participation d'une dizaine d'établissements dont une partie provient, cette fois, des Iepp Séwéké et Bardot.

C'est dire que le Fespac a pu s'étendre aux trois Iepp que compte la ville de San Pedro, témoignant ainsi d'une montée en puissance qui conforte les ambitions de son expansion. Cette année, le grand trophée a été remporté par l'Iepp zone industrielle.

Pour rappel, quatre enseignantes engagées dans l'encadrement de la petite enfance, à San Pedro, ont lancé cette initiative originale pour valoriser les talents des tout-petits. Baptisé Festival préscolaire des arts et cultures (Fespac), cet événement vise à promouvoir le savoir-faire et le savoir-être des enfants dès le préscolaire.

Ces enseignantes issues de l'Inspection d'enseignement préscolaire et primaire (Iepp) zone industrielle de San Pedro répondent aux noms de N'Guessan née Brou Brigitte, directrice du préscolaire San Pedro 2, Gbalé née Glaoto Natacha, directrice de l'Epp San Pedro 2, Kaopé Flora, ancienne directrice du préscolaire Sicogi Lac actuellement en formation à l'École normale supérieure (Ens) et de Konan Amenan Isabelle, institutrice à l'Epp San Pedro 2 et commissaire générale du festival.