Afrique: 4 et 5e édition des Admna - Abidjan projette le numérique africain sur la scène mondiale avec Denis Charles Kouassi

Abidjan s'apprête à accueillir les 4e et 5e éditions des Awards du Digital et des Médias Numériques d'Afrique (Admna 2026), annoncées prochainement à Abidjan dans un format inédit de dîner gala de prestige.

Placé sous l'égide de l'Union africaine, avec le soutien du ministère ivoirien de la Transition Numérique et de l'Innovation technologique ainsi que du ministère de la Communication, cet événement continental ambitionne de consacrer Abidjan comme capitale africaine de l'excellence numérique.

Un événement continental dans un cadre prestigieux

Les Admna 2026 se tiendront au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, cadre emblématique des grandes rencontres internationales. Organisées par la Plateforme Numérique de Côte d'Ivoire, ces éditions exceptionnellement couplées constituent un tournant majeur dans l'histoire du digital. Le nouveau format, articulé autour d'un dîner gala de haut standing, sera précédé d'une conférence inaugurale de niveau stratégique, traduisant une volonté affirmée de positionner les Admna comme une véritable plateforme panafricaine d'influence, de réflexion et de décisions dans le domaine du numérique.

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Le numérique au coeur des mutations africaines

Ce repositionnement stratégique répond à une réalité incontournable. Le numérique est désormais au centre des transformations économiques, sociales et politiques du continent africain. À ce titre, les Admna ne se limitent plus à une cérémonie de distinction. Ils deviennent un espace structurant de dialogue et de projection, réunissant décideurs publics, investisseurs, startups, médias spécialisés et experts issus de plus de trente pays. L'événement se veut ainsi un catalyseur de synergies et un levier de structuration de l'écosystème digital africain.

Denis Charles Kouassi, une figure emblématique de l'excellence africaine

Le choix de Denis Charles Kouassi, Directeur général de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (Cnps), comme visage emblématique de cette édition revêt une portée hautement symbolique. Il incarne une vision exigeante et moderne de la gouvernance africaine, fondée sur la performance, la rigueur, l'innovation et l'impact durable. Sous son leadership, la Cnps a connu une transformation structurelle profonde, lui permettant de figurer aujourd'hui parmi les institutions de prévoyance sociale les plus performantes d'Afrique de l'Ouest.

Elle est notamment devenue la première institution de prévoyance sociale à obtenir une notation financière Triple A, tout en déployant une stratégie d'investissements structurants, particulièrement dans le secteur bancaire.

Un leadership en résonance avec les enjeux du digital

Ce parcours exemplaire fait de Denis Charles Kouassi un modèle de gouvernance contemporaine, en parfaite adéquation avec les impératifs du numérique : vision stratégique, efficacité opérationnelle, innovation continue et résultats mesurables. En l'associant aux Admna 2026, les organisateurs affichent une ambition claire : mettre en lumière des leaders africains capables de porter la transformation structurelle du continent.

Une conférence inaugurale à forte portée stratégique

Dans cette dynamique, le Directeur général de la Cnps prononcera la conférence inaugurale autour du thème central : « Civilisation numérique : bâtir une Afrique souveraine, innovante et solidaire ». Cette intervention très attendue devrait poser les bases d'une réflexion approfondie sur des enjeux majeurs tels que la souveraineté numérique, la maîtrise des données, le développement de solutions technologiques endogènes et l'inclusion digitale, dans un contexte de compétition technologique mondiale accrue.

L'instauration du Prix d'Excellence « Cnps »

Parmi les innovations majeures de cette édition figure la création du Prix d'Excellence "Cnps" du (de la) Meilleur(e) Manager en Entreprise Digitale d'Afrique. Cette distinction honorera des dirigeants de startups et d'entreprises numériques se distinguant par la qualité de leur gouvernance, leur capacité d'innovation et leur impact économique significatif. Au-delà de la reconnaissance individuelle, ce prix traduit une volonté stratégique de structuration durable de l'écosystème digital africain, en valorisant le leadership, la performance managériale et la création de valeur.

Des indicateurs à la hauteur des ambitions

Les Admna 2026 se distinguent également par des indicateurs éloquents : plus de 30 pays participants ; plus de 400 invités, dont 20 chancelleries ; 150 nominés issus des secteurs des médias, des entreprises, des startups et des professions du numérique ; un jury international garantissant rigueur, transparence et crédibilité. À cela s'ajoutent deux Grands Prix sectoriels, vingt-sept prix thématiques, comprenant quatorze distinctions nationales et vingt-six distinctions continentales, confirmant l'ampleur et la portée panafricaine de l'événement.

Dans cette architecture globale, le rôle de la Cnps apparaît déterminant. En qualité de sponsor leader, l'institution se distingue par un engagement concret et structuré : organisation de la conférence de presse de lancement, appui logistique et institutionnel, pilotage de la stratégie de communication, organisation d'un bootcamp continental féminin ayant réuni 100 participantes issues de 7 pays à Abidjan, ainsi que l'accompagnement opérationnel global de l'événement.

Au-delà des chiffres et des distinctions, les Admna 2026 portent une vision claire et ambitieuse : faire de l'Afrique un acteur majeur du numérique à l'échelle mondiale, promouvoir l'innovation, affirmer la souveraineté digitale du continent, structurer les écosystèmes et valoriser les talents. Une ambition résolument tournée vers l'avenir, incarnée à Abidjan, au coeur de l'Afrique numérique en devenir.