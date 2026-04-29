Afrique: Le Ghana désigné hôte de la CAN masculine U20

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a attribué au Ghana l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations masculine des moins de 20 ans (CAN U20) 2027, une édition qui coïncidera avec le 70e anniversaire de l'indépendance du pays ouest-africain.

L'instance en charge du football africain a fait l'annonce dans un communiqué rendu public mardi.

Le Ghana, déjà hôte de la compétition en 1999, édition remportée à domicile, accueillera pour la deuxième fois ce tournoi continental réservé aux jeunes talents.

Selon la CAF, la CAN U20 2027 réunira douze sélections nationales et constituera une étape majeure dans la détection et la progression des jeunes joueurs africains vers le football international.

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Quadruple champion d'Afrique (1993, 1999, 2009, 2021), le Ghana dispose d'une solide tradition dans les compétitions de jeunes et a vu émerger plusieurs figures du football continental et mondial, dont Stephen Appiah, Michael Essien, Sulley Muntari, Samuel Osei Kuffour, Derek Boateng, André Ayew ou encore Abdul Fatawu Issahaku, selon la même source.

Le pays occupe également une place particulière dans l'histoire du football mondial en étant la première nation africaine à remporter la Coupe du monde U20 de la FIFA, en 2009.

Les quatre demi-finalistes de la CAN U20 décrocheront une qualification pour la Coupe du monde de la catégorie prévue en 2027 en Azerbaïdjan et en Ouzbékistan.

La dernière édition de la CAN U20 s'est tenue en Égypte et a été remportée par l'Afrique du Sud.

La CAF indique que les dates, les villes hôtes et les stades de l'édition 2027 seront communiqués ultérieurement.