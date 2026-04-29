Afrique: FITA 2026 - La Guinée et la Tunisie scellent une alliance industrielle d'avenir

Tunis, carrefour des ambitions africaines, a accueilli cette année FITA 2026 sous le signe de la coopération et de la transformation économique. Parmi les moments forts du forum, le rapprochement stratégique entre la Guinée et la Tunisie s'impose comme un tournant majeur pour l'industrialisation du continent.

Pays d'honneur de cette édition, la Guinée a marqué les esprits par une participation remarquée et engagée. À la tête de la délégation, la Ministre Fatima Camara a porté une vision ambitieuse: celle d'une Afrique capable de transformer localement ses ressources et de s'imposer comme un acteur industriel compétitif à l'échelle mondiale.

Au coeur des discussions, la volonté commune de bâtir un partenariat solide entre Conakry et Tunis s'est traduite par des échanges de haut niveau avec les autorités tunisiennes. Industrie, commerce extérieur, formation technique et normalisation ont été identifiés comme des axes prioritaires pour une coopération structurée et durable.

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L'un des moments clés du forum a été la rencontre entre les acteurs guinéens et l'écosystème automobile tunisien. Reconnue pour sa performance à l'export et son expertise technique, la Tunisie a présenté un modèle inspirant. En réponse, la Guinée a affiché clairement ses ambitions : développer une industrie locale forte, axée sur le transfert de compétences et l'innovation.

Au-delà des intentions, des perspectives concrètes émergent déjà. Les deux pays envisagent de relancer leur commission mixte bilatérale afin d'accélérer la mise en oeuvre de projets communs et de dynamiser les échanges commerciaux.

Cette dynamique s'inscrit dans la stratégie globale des autorités guinéennes visant à transformer structurellement l'économie nationale. À travers des projets majeurs et une ouverture renforcée aux partenariats internationaux, la Guinée confirme son ambition de devenir un pôle industriel incontournable en Afrique de l'Ouest.

FITA 2026 aura ainsi été bien plus qu'un forum : un véritable catalyseur d'opportunités et le point de départ d'une alliance prometteuse entre deux nations résolument tournées vers l'avenir.