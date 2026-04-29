Ile Maurice: Donner une plateforme aux talents à travers des chansons humoristiques

Pour soulager le poids de l'actualité, Rama Poonoosamy, le Managing Director d'Immedia, parie sur le rire. Le mercredi 22 avril, il a annoncé le retour d'un concours qu'on n'avait plus vu depuis 2009 : le Konkour Santé Imoristik. Une initiative pensée comme tremplin vers une échéance qui compte : les 30 ans du spectacle d'humour 100 % Morisien, prévus en août au Caudan Arts Centre.

Tout commence en 1996. Rama Poonoosamy et Immedia portent alors un projet un peu fou : offrir une scène à l'humour mauricien en Kreol, à une époque où ce genre peine à trouver sa place. Les premières auditions ont lieu cette année-là et dès 1997, le spectacle 100 % Morisien voit le jour. Trente ans plus tard, l'aventure tient toujours et c'est précisément pour marquer ce cap qu'Immedia relance aujourd'hui le Konkour Santé Imoristik, une compétition déjà organisée une première fois en 2009, en marge du lancement du spectacle.

Cette première édition avait permis de révéler plusieurs talents, dont l'humoriste Alain Narainsamy. C'est cette dynamique qu'Immedia cherche à retrouver : identifier des voix nouvelles, leur donner de la visibilité et les intégrer à une scène qui a su, au fil des années, s'imposer comme un rendez-vous culturel.

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Le principe du concours est à la fois simple et exigeant. Chaque participant interprète une chanson humoristique inédite, dans la langue de son choix, accompagnée d'un ou de plusieurs instruments acoustiques, pour une prestation de deux à quatre minutes. Le concours est ouvert à tous les citoyens de la République de Maurice. À l'issue des auditions, un jury désignera le lauréat, qui repartira avec un prix de Rs 15000 et surtout, une place sur la scène du spectacle anniversaire en août au Caudan Arts Centre.

Rama Poonoosamy n'a pas caché la dimension plus large qu'il donne à l'initiative. Dans un contexte qu'il a décrit comme pesant, tant à l'échelle locale qu'internationale, il a insisté sur la nécessité de continuer à créer, à faire rire. «Le rire est un langage universel», a-t-il rappelé, voyant dans l'humour une forme de résilience collective, une manière de rester humain face à ce qui accable. Un discours qui dépasse largement le cadre d'un simple concours.

Ce que Rama Poonoosamy défend depuis 30 ans, c'est aussi l'idée que le talent mauricien existe, qu'il est créatif, original, mais qu'il a besoin de plateformes pour s'exprimer. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 juin, par téléphone au 208 1030 ou par courrier à Immedia.