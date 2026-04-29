Ile Maurice: Le pays classé 21e en transformation économique malgré des déséquilibres

Au premier regard, les indicateurs donnent à Maurice des allures de réussite économique bien installée. Pourtant, à y regarder de plus près, le tableau apparaît plus contrasté, entre performances solides et fragilités structurelles. C'est ce que souligne le Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2026, publié par la fondation indépendante allemande Bertelsmann Stiftung, qui couvre la période de février 2023 à janvier 2025. Dans ce classement portant sur 137 pays, Maurice confirme sa place parmi les économies les plus avancées en transformation. Le pays se classe 21e en transformation économique, 17e en transformation politique et 23e en gouvernance. Malgré ces résultats, il reste qualifié de démocratie déficiente.

Sur le plan économique, la dynamique est restée soutenue. En 2023, la croissance a atteint 5,1 %, portée par le tourisme, les services financiers, la construction et l'industrie. Dans le même temps, la reprise touristique a contribué à réduire le déficit du compte courant à 4,5 % du produit intérieur brut (PIB). Maurice conserve également une position de référence en Afrique, se classant deuxième selon l'indice Mo Ibrahim de 2024.

Cependant, le rapport BTI indique que plusieurs déséquilibres persistent. Le taux d'investissement recule depuis une décennie, tandis que la reprise récente repose largement sur des projets publics. La croissance reste également tirée par la consommation, ce qui limite sa solidité à long terme.

Sur le plan des finances publiques, la situation s'est tendue. En 2022-2023, le service de la dette a représenté 43,7 % des dépenses publiques. En janvier 2025, l'agence Moody's a abaissé la perspective de la note souveraine de stable à négative, évoquant des incertitudes budgétaires. Le Fonds monétaire international a recommandé de renforcer la mobilisation des recettes fiscales.

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Sur le front social, le chômage a reculé à 6,1 % fin 2023, mais des tensions sont apparues sur le marché du travail avec des pénuries de main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs. L'inflation cumulée a atteint 23 % entre 2022 à 2024 avant de ralentir à 3,7 % en novembre 2024, pesant sur le pouvoir d'achat.

Des progrès importants ont néanmoins été observés. L'extrême pauvreté a été éradiquée et la pauvreté relative a reculé, passant d'environ 16,5 % en 2020 à 9 % en 2025 selon la Banque mondiale. Maurice s'impose aussi comme l'une des économies les plus riches d'Afrique en PBI par habitant, avec USD 11 613 en 2023. Le pays affichait également un indice de développement humain de 0,796 en 2022 selon le Programme des Nations unies pour le développement, ce qui le situe au 72e rang mondial.

Malgré ces avancées, les inégalités restent structurantes. L'économie, de plus en plus tournée vers les services et les activités à forte valeur ajoutée, fait face à des écarts de compétences et à des déséquilibres sociaux persistants. Sur le marché du travail, les inégalités de genre demeurent marquées. Les femmes gagnent en moyenne 77,6 % du salaire des hommes.

Le chômage féminin est resté élevé à 8,7 % en 2023, en lien avec la charge domestique et familiale qui continue de limiter leur accès à l'emploi. Dans ce contexte, certaines politiques publiques ont produit des effets. Le coefficient de Gini est passé de 0,392 en 2017 à 0,304 en 2022, traduisant une baisse des inégalités de revenus.

Enfin, selon le Forum économique mondial, Maurice progresse dans leGlobal Gender Gap Index, tout en restant classé 107e sur 146 en 2024. Les revenus des ménages ont par ailleurs augmenté de plus de 50 % entre 2017 à 2023.