Sénégal: L'UNCCIAS appelle à faire du pôle-territoire Louga-Diourbel 'un moteur de transformation économique'

Louga — Le président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (UNCCIAS), Abdoulaye Sow, a lancé, mardi, un appel à la mobilisation autour du futur pôle-territoire qui va réunir les régions de Louga (nord-ouest) et Diourbel (centre), pour en faire "un moteur de transformation économique".

"Le pôle-territoire Louga-Diourbel est appelé à jouer un rôle déterminant dans l'industrialisation du pays", a dit M. Sow, estimant que ces deux régions vont constituer "un espace attractif" pour les investisseurs.

S'exprimant en présence des entrepreneurs membres des chambres de commerce de Diourbel et Louga, il a évoqué la nécessaire modernisation des infrastructures, la structuration des chaînes de valeur et la création d'un environnement favorable aux affaires et à la création d'emplois, pour ce pôle-territoire.

La région de Louga a "une forte tradition de migration économique", a signalé le président de l'UNCCIAS, considérant les nombreux Lougatois vivant à l'étranger comme "un levier stratégique de développement" du pôle-territoire Louga-Diourbel.

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Le président de l'UNCCIAS, Abdoulaye Sow

Cette future entité administrative et économique sera confrontée à "l'insuffisance d'infrastructures, aux difficultés d'accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises et à la faiblesse de l'industrie", a prévenu Abdoulaye Sow.

Il a relevé le "potentiel agricole important, les ressources halieutiques à forte valeur ajoutée et le positionnement stratégique [du pôle-territoire Louga-Diourbel] en matière de commerce et de logistique".

"L'heure n'est plus aux constats, mais à l'action concertée", a poursuivi M. Sow, invitant les entrepreneurs à faire de Louga "un véritable pôle de croissance et de prospérité".

Les pouvoirs publics ont entrepris une réforme visant à reconfigurer les 14 régions du pays en huit pôle-territoires, en tenant surtout compte de leurs potentialités économiques.