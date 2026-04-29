Sénégal: L'AEEMS planche sur les défis contemporains à partir de jeudi

Dakar — L'Association des élèves et étudiants musulmans du Sénégal (AEEMS) annonce qu'elle va organiser, jeudi, un Séminaire inter-universitaire, une rencontre visant à "susciter une réflexion collective approfondie et à dégager des réponses adaptées aux défis contemporains".

Prévu jusqu'à dimanche, ce séminaire entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2026 de l'AEEMS.

Dans un communiqué transmis à l'APS, l'association souligne que "cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités militantes, managériales et scientifiques" de ses membres, "en particulier au sein des sections universitaires, qui constituent un maillon essentiel de la structuration et du rayonnement de l'organisation".

Le séminaire est axé sur le thème "L'AEEMS dans un contexte de renouvellement générationnel : quelle formation militante pour relever les défis dans une université en mutation ?".

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Selon l'AEEMS, "ce thème met en évidence l'importance stratégique de la formation comme levier de consolidation organisationnelle, de transmission des valeurs et de renforcement des compétences nécessaires à une action efficace et durable".

Ainsi, ajoute t-elle, le séminaire "ambitionne aussi de contribuer à la redynamisation de la formation militante, au renforcement du syndicalisme universitaire, à la consolidation des liens fraternels et à l'élaboration de stratégies d'adaptation aux mutations en cours, en vue de garantir la pérennité et l'efficacité de l'action de l'AEEMS".

L'organisation souligne que "les sections universitaires évoluent dans un contexte marqué par un renouvellement générationnel accéléré et par des mutations profondes du système universitaire sénégalais".

Elle note que "cette situation engendre des défis significatifs, notamment une rupture dans la transmission des expériences entre générations, un affaiblissement de l'engagement militant et une adaptation encore limitée aux transformations académiques et institutionnelles".

Par ailleurs, relève l'AEEMS, "la dégradation des conditions d'études et les préoccupations relatives au niveau académique renforcent la nécessité d'une réflexion structurée et prospective".

"En outre, l'érosion progressive de la fraternité, valeur fondatrice de la cohésion entre les Sections Universitaires, constitue un enjeu majeur. Sa revitalisation apparaît indispensable pour renforcer l'unité interne et repositionner l'AEEMS comme une organisation représentative et influente dans les milieux universitaires et scolaires, conformément à ses ambitions stratégiques", lit-on dans le communiqué.