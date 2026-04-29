Sénégal: Dr Ndarao Mbengue nommé DTN du handball sénégalais

Dakar — L'enseignant-chercheur à l'Institut supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Dr Ndarao Mbengue, a été nommé directeur nechnique National (DTN ) du handball sénégalais, a-t-on appris de source officielle.

Spécialiste de la didactique du handball à l'INSPES, il occupe également le poste de directeur des Sports de l'UCAD.

Selon les services du rectorat de la plus grande université du Sénégal, Dr Ndarao Mbengue incarne une vision ambitieuse du sport universitaire et de haut niveau.

Un autre enseignant de l'INSEPS, Docteur Souleymane Diallo a également été récemment nommé DTN du football sénégalais.

Samedi, la Fédération sénégalaise de handball (FSHB) a reconduit Seydou Diouf à la présidence de son comité directeur, à l'issue d'une assemblée générale élective marquée par l'adoption de nouveaux textes destinés à "renforcer la gouvernance de la discipline et à accorder une place centrale à la formation".