Sénégal: Début de la remise officielle des documents de voyage pour la Hajj 2026

Dakar — Le délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l'islam, le général Mamadou Gaye, a procédé, mardi, au lancement officiel des opérations de remise des documents de voyage aux fidèles devant effectuer l'édition 2026 du Hajj.

"Nous avons procédé ce matin à la remise des documents officiels aux pèlerins pour leur permettre d'entrer en possession des documents qui sont requis pour effectuer le voyage spirituel du pèlerinage dans les meilleures conditions", a dit le général Mamadou Gaye lors de la cérémonie ayant également servi de cadre de présentation des prototypes de valises offertes par la compagnie Air Sénégal, chargée de convoyer les fidèles.

Les pèlerins des deux premiers vols affrétés par délégation générale au pèlerinage à La Mecque vont recevoir leurs documents ce mardi et demain mercredi, le processus devant se poursuivre jusqu'à ce que tous les pèlerins soient en possession de leurs documents avant le premier vol prévu le 8 mai prochain.

"Dans les enveloppes remises aux pèlerins, il y a des documents extrêmement importants dont le passeport, le visa, le billet d'avion, le certificat d'aptitude médicale, les badges pour les pèlerins, les autocollants pour les valises", a détaillé le général Gaye.

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Le délégué général au pèlerinage à La Mecque a saisi cette opportunité pour revenir sur l'initiative "Route de La Mecque" (Makkah Route Initiative), un programme saoudien visant à faciliter le Hajj pour lequel le Sénégal a été coopté.

"Cette mesure consiste, pour les autorités saoudiennes, à faire le déplacement au Sénégal, à s'installer à l'aéroport international Blaise Diagne et à assister nos pèlerins au départ pour leur faire faire toutes les formalités d'usage, d'immigration, de contrôle biométrique. Cela permettre à nos pèlerins, une fois arrivés à destination, de prendre leurs valises, d'entrer dans les bus et d'aller directement à leur hôtel sans perdre beaucoup de temps", a-t-il expliqué.

Selon le général Mamadou Gaye, le Sénégal est le neuvième pays au monde à bénéficier de cette initiative et le deuxième pays en Afrique.

Il a aussi rappelé que la compagnie Air Sénégal a remis aux pèlerins des valises aux couleurs identiques pour une meilleure identification et gestion des bagages.

Il s'agit de deux valises de 23 kilos, dont une pour la cabine, ce qui permettra, selon le délégué général, d'assurer une fluidité du contrôle et de la gestion des bagages.

"C'est un ensemble de mesures que nous avons prises en liaison avec les autorités saoudiennes, qui devraient permettre l'organisation du voyage dans les meilleures conditions de confort et de sécurité", a-t-il indiqué.

Le Sénégal bénéficie cette année d'un quota de 12 860 pèlerins, dont 12 700 régulièrement inscrits et disposant déjà de leur visa.