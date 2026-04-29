Afrique de l'Ouest: Les attaques terroristes au Mali inquiètent au Burkina Faso où le niveau de sécurité a été relevé

29 Avril 2026
Radio France Internationale

Quelques jours après les attaques terroristes qui ont endeuillé le Mali, la situation est suivie de près au Burkina Faso. À Ouagadougou, le niveau de sécurité a été relevé et les appels à la vigilance se multiplient sur les réseaux sociaux. Et la population est appelée à faire preuve de prudence.

D'après des témoignages recueillis auprès d'habitants de la capitale Ouagadougou, la sécurité a été renforcée autour de la présidence du Faso, dans le quartier Koulouba et autour de l'aéroport international de Ouagadougou. Depuis samedi, plusieurs véhicules blindés ont été positionnés à des points stratégiques autour de la présidence. La police nationale a également intensifié les contrôles documentaires et les fouilles sur certains axes routiers de la capitale.

« Le centre-ville de Ouagadougou s'est bunkerisé »

Des appels à la vigilance et à prendre au sérieux les « petites » alertes sont lancés aux populations. « Les Burkinabè doivent rester très vigilants. Le pays reste toujours dans le viseur des groupes terroristes », alerte un internaute qui invite le service de renseignements et les citoyens à rester actifs.

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Un fonctionnaire souligne que la situation ressemble plus à une « panique », car les Burkinabè ne pensaient pas que les groupes terroristes pouvaient mener de telles attaques au Mali. « Le centre-ville de Ouagadougou déjà barricadé s'est bunkerisé », souligne-t-il.

Depuis la publication d'un communiqué dimanche, signé par le capitaine Ibrahim Traoré, en sa qualité de président de l'Alliance des États du Sahel (AES), aucune autre communication n'a été faite sur la situation au Mali.

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