Congo-Kinshasa: Au pays- 11 Chinois et 3 Congolais arrêtés pour exploitation minière illégale à Nizi

Onze ressortissants chinois et trois Congolais ont été arrêtés lundi 27 avril par les services de sécurité à Nizi, une zone minière située à environ 35 kilomètres au nord de Bunia, dans le territoire de Djugu (province de l'Ituri). Ils sont accusés d'exploiter illégalement des minerais, principalement de l'or, dans plusieurs sites sans autorisation officielle.

Ces arrestations font suite à une mission d'enquête menée par une équipe mixte des services provinciaux spécialisés dans le secteur minier. Selon les enquêteurs, les activités d'orpaillage menées par ces exploitants illégaux se déroulaient depuis 2024 et auraient provoqué une importante dégradation de l'environnement dans la région.

Le gouverneur de province, le général Johnny Luboya, a fermement condamné ces pratiques qu'il considère comme contribuant à l'enrichissement des groupes armés et au pillage des richesses naturelles de la République démocratique du Congo.

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Il a appelé les services compétents, ainsi que la justice, à approfondir les enquêtes afin de démanteler tous les réseaux mafieux opérant dans le secteur minier, notamment à Nizi et dans d'autres zones concernées comme Aru.

« Il faut que ça cesse. Je demande à notre justice d'approfondir les investigations jusqu'au bout. Je vais suivre cette situation de près pour que cela serve d'exemple », a déclaré le gouverneur.

De son côté, la société civile locale salue l'action des autorités et les encourage à aller jusqu'au bout du processus. Elle estime que l'assainissement du secteur minier est indispensable pour que les ressources de l'Ituri contribuent réellement à la reconstruction et au développement durable de la province.