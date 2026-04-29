Congo-Kinshasa: Au moins quatre morts lors d'un accident sur la route Lubumbashi-Kipushi

28 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un accident de circulation s'est produit ce lundi 27 avril sur la route de Kipushi, non loin du marché Mimbulu, dans le quartier Gécamines à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Le drame a causé au moins quatre morts et sept blessés, selon des témoignages recueillis sur place. D'autres sources font toutefois état d'une dizaine de décès.

Le conducteur distrait par son téléphone

D'après des témoins, un camion de marque Volvo a percuté des vendeurs installés le long de la chaussée. Le chauffeur du véhicule a reconnu que l'accident avait été provoqué par une distraction alors qu'il utilisait son téléphone au volant.

Ayant perdu le contrôle du camion, le conducteur a fauché des piétons et des marchands ambulants qui étalent régulièrement leurs marchandises aux abords de la route de Kipushi. Le bilan provisoire fait état de quatre morts et de sept blessés.

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Le camion a également endommagé une cabine téléphonique avant de terminer sa course contre un arbre situé dans l'enceinte de l'Église Méthodiste Unie, rapportent des témoins.

Accidents récurrents

Les blessés ont été évacués vers des structures hospitalières de la place. Le chauffeur a été placé en garde à vue par la police. Quant au camion, il a été vandalisé par la population avant l'intervention des forces de l'ordre, qui l'ont ensuite mis en fourrière.

Ce drame a entraîné la paralysie des activités économiques dans le secteur durant la matinée de ce lundi.

La population locale témoigne que des accidents de circulation surviennent régulièrement à cet endroit, envahi par des marchands ambulants. Ces derniers vendent leurs produits le long de la chaussée, entravant la bonne circulation des véhicules et favorisant des embouteillages récurrents. Certains usagers estiment que l'État devrait mettre fin à la présence de ces marchands, qui s'exposent à un danger permanent.

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