Madagascar: Kilasy Gasy - Jejy Music Orchestra and Choir magnifie un répertoire classique d'exception

Pour sa deuxième édition, Klasy Gasy promet une soirée musicale d'envergure mêlant classique, évangélisme et identité malgache.

Une soirée où la musique élève l'âme et célèbre les racines. Le 8 mai prochain, l'hôtel Colbert accueillera la deuxième édition de Klasy Gasy, un concert porté par le Jejy Music Orchestra and Choir, qui s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique classique et spirituelle.

Placée sous le thème « Midera azy noho ny asany lehibe », cette édition se distingue par un répertoire riche et varié, fortement inspiré de l'évangélisme. L'orchestre promet une immersion dans un univers où la virtuosité musicale se conjugue avec la profondeur spirituelle, tout en mettant en valeur l'identité culturelle malgache. À travers cette programmation, Jejy Music Orchestra and Choir ambitionne de créer de véritables passerelles entre les grandes œuvres classiques et les sonorités enracinées dans la Grande Île.

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Au cœur de cette performance, le chef d'orchestre Razakamahefa Hando dirigera l'ensemble avec exigence et sensibilité. Il sera accompagné par la chanteuse Liliane Randrianarison, ainsi que par Henika Finoana Razakamahefa, figure emblématique du groupe, qui tiendra le rôle de violoniste soliste. Autour d'eux, toute une équipe de musiciens viendra enrichir cette fresque musicale, portée par un savoir-faire collectif et une passion commune.

Le programme mettra à l'honneur des œuvres de référence telles que le Concerto en ré de Beethoven, aux côtés de créations et compositions ancrées dans la culture malgache, notamment Midera azy de Razakamahefa Hando et Ny any aminay de Rakotozafy. D'autres pièces viendront compléter ce répertoire éclectique, illustrant la diversité et la richesse de cette proposition artistique.

Au-delà de la performance musicale, Klasy Gasy se positionne comme un espace de dialogue entre traditions et modernité, entre héritage classique et expressions locales. Cette initiative reflète une volonté affirmée de valoriser la musique dans toute sa dimension universelle, sans renier ses racines.